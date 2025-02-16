В Николаеве начался пожар после информации о взрывах

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В результате пожара в Николаеве пострадал один человек (архивное фото)
В результате пожара в Николаеве пострадал один человек (архивное фото) Фото:

В Николаеве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который ранее говорил о происходящих в городе взрывах.

«Все службы работают», — написал Виталий Ким в своем telegram-канале. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в городе. После них на одном из объектов военной инфраструктуры начался пожар, отмечал Ким.

Около трех часов ночи по МСК в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в ряде областей Украины.

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В Николаеве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который ранее говорил о происходящих в городе взрывах. «Все службы работают», — написал Виталий Ким в своем telegram-канале. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в городе. После них на одном из объектов военной инфраструктуры начался пожар, отмечал Ким. Около трех часов ночи по МСК в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в ряде областей Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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