В Николаеве начался пожар после информации о взрывах

В Николаеве произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который ранее говорил о происходящих в городе взрывах.
«Все службы работают», — написал Виталий Ким в своем telegram-канале. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в городе. После них на одном из объектов военной инфраструктуры начался пожар, отмечал Ким.
Около трех часов ночи по МСК в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в ряде областей Украины.
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