В Ангарске при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал мужчина 40 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Ангарске
Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Ангарске Фото:

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ангарске (Иркутская область) пострадали три человека. Одного из них — мужчину 40 лет — госпитализировали. Об этом сообщила главный врач местной городской больницы Ольга Кощина.

«Из троих пострадавших госпитализировали только одного мужчину (ему около 40 лет)», — заявила Кощина. Ее слова приводит telegram-канал «Новости Иркутска». Она отметила, что тяжелых пациентов среди пострадавших нет. 

В ночь на 15 сентября в доме 12-го микрорайона Ангарска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, инцидент произошел на первом этаже. В квартире были выбиты окна, однако к пожару это не привело. Самостоятельно эвакуировались 79 человек, среди них 12 детей. Сейчас для жильцов здания открыт пункт временного размещения в школе. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование обстоятельств происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ангарске (Иркутская область) пострадали три человека. Одного из них — мужчину 40 лет — госпитализировали. Об этом сообщила главный врач местной городской больницы Ольга Кощина. «Из троих пострадавших госпитализировали только одного мужчину (ему около 40 лет)», — заявила Кощина. Ее слова приводит telegram-канал «Новости Иркутска». Она отметила, что тяжелых пациентов среди пострадавших нет.  В ночь на 15 сентября в доме 12-го микрорайона Ангарска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, инцидент произошел на первом этаже. В квартире были выбиты окна, однако к пожару это не привело. Самостоятельно эвакуировались 79 человек, среди них 12 детей. Сейчас для жильцов здания открыт пункт временного размещения в школе. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...