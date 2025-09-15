В Ангарске при взрыве газа в многоквартирном доме пострадал мужчина 40 лет

В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ангарске (Иркутская область) пострадали три человека. Одного из них — мужчину 40 лет — госпитализировали. Об этом сообщила главный врач местной городской больницы Ольга Кощина.
«Из троих пострадавших госпитализировали только одного мужчину (ему около 40 лет)», — заявила Кощина. Ее слова приводит telegram-канал «Новости Иркутска». Она отметила, что тяжелых пациентов среди пострадавших нет.
В ночь на 15 сентября в доме 12-го микрорайона Ангарска произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, инцидент произошел на первом этаже. В квартире были выбиты окна, однако к пожару это не привело. Самостоятельно эвакуировались 79 человек, среди них 12 детей. Сейчас для жильцов здания открыт пункт временного размещения в школе. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется расследование обстоятельств происшествия.
