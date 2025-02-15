15 февраля 2025

На трассе в ХМАО погиб пешеход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте трагедии работают следователи и сотрудники ГИБДД
На месте трагедии работают следователи и сотрудники ГИБДД Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на автодороге в сторону Радужного вечером 16 февраля погиб пешеход. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мужчина двигался в попутном направлении, когда на него наехала «Газель».

«16 февраля 2025 года около 20:25 водитель, управляя автомобилем „ГАЗ“ в районе 13-го километра автомобильной дороги Нижневартовск — Радужный, допустил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что погибшему было 35 лет. В настоящее время на месте трагедии работают следователи.

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В Нижневартовске (ХМАО) на автодороге в сторону Радужного вечером 16 февраля погиб пешеход. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мужчина двигался в попутном направлении, когда на него наехала «Газель». «16 февраля 2025 года около 20:25 водитель, управляя автомобилем „ГАЗ“ в районе 13-го километра автомобильной дороги Нижневартовск — Радужный, допустил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что погибшему было 35 лет. В настоящее время на месте трагедии работают следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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