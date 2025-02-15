В Нижневартовске (ХМАО) на автодороге в сторону Радужного вечером 16 февраля погиб пешеход. В Госавтоинспекции региона сообщили, что мужчина двигался в попутном направлении, когда на него наехала «Газель».
«16 февраля 2025 года около 20:25 водитель, управляя автомобилем „ГАЗ“ в районе 13-го километра автомобильной дороги Нижневартовск — Радужный, допустил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что погибшему было 35 лет. В настоящее время на месте трагедии работают следователи.
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