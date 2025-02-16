16 февраля 2025
15 февраля 2025

Свердловскую область ожидает снег и метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег ожидается по всей Свердловской области
Снег ожидается по всей Свердловской области Фото:

В Свердловской области 17 февраля ожидается небольшой снег и переменная облачность. Об этом сообщил «Уральский Гидрометцентр».

«Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 4-9, порывы 14 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

В регионах днем ожидается температура -5,-10 градусов, в горах и на севере -15 градусов. В Екатеринбурге будет теплее — ожидается -8 градусов, а также возможен небольшой снег.

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В Свердловской области 17 февраля ожидается небольшой снег и переменная облачность. Об этом сообщил «Уральский Гидрометцентр». «Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 4-9, порывы 14 метров в секунду», — говорится в прогнозе. В регионах днем ожидается температура -5,-10 градусов, в горах и на севере -15 градусов. В Екатеринбурге будет теплее — ожидается -8 градусов, а также возможен небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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