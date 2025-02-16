Свердловскую область ожидает снег и метель

Снег ожидается по всей Свердловской области
В Свердловской области 17 февраля ожидается небольшой снег и переменная облачность. Об этом сообщил «Уральский Гидрометцентр».
«Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный 4-9, порывы 14 метров в секунду», — говорится в прогнозе.
В регионах днем ожидается температура -5,-10 градусов, в горах и на севере -15 градусов. В Екатеринбурге будет теплее — ожидается -8 градусов, а также возможен небольшой снег.
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