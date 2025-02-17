ФК «Амкар Пермь» подписал футболиста из Беларуси

Пермский ФК «Амкар» заключил контракт с футболистом из Беларуси Валерием Поторочей. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте».
«Валерий Потороча родился 16 апреля 1996 года в Гомельской области. Воспитанник академии Речицкой ДЮСШ. Имеет сто матчей в Первой лиге Беларуси, 43 матча в Высшей лиге Беларуси и 26 игр в чемпионате Словакии. В 2024 году белорусский полузащитник провел 34 матча в составе „Белшины“, Бобруйск, в которых совершил 13 голов и 21 голевую передачу», — говорится в посте.
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