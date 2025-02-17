ФК «Амкар Пермь» подписал футболиста из Беларуси

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Валерий Потороча играет на позиции полузащитника
Валерий Потороча играет на позиции полузащитника Фото:

Пермский ФК «Амкар» заключил контракт с футболистом из Беларуси Валерием Поторочей. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте».

«Валерий Потороча родился 16 апреля 1996 года в Гомельской области. Воспитанник академии Речицкой ДЮСШ. Имеет сто матчей в Первой лиге Беларуси, 43 матча в Высшей лиге Беларуси и 26 игр в чемпионате Словакии. В 2024 году белорусский полузащитник провел 34 матча в составе „Белшины“, Бобруйск, в которых совершил 13 голов и 21 голевую передачу», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что разыгрывающий Стэнли Уиттакер подписал контракт с «Пармой» после ухода из БК «Уралмаш» . Соглашение действует до конца сезона.

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Пермский ФК «Амкар» заключил контракт с футболистом из Беларуси Валерием Поторочей. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте». «Валерий Потороча родился 16 апреля 1996 года в Гомельской области. Воспитанник академии Речицкой ДЮСШ. Имеет сто матчей в Первой лиге Беларуси, 43 матча в Высшей лиге Беларуси и 26 игр в чемпионате Словакии. В 2024 году белорусский полузащитник провел 34 матча в составе „Белшины“, Бобруйск, в которых совершил 13 голов и 21 голевую передачу», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что разыгрывающий Стэнли Уиттакер подписал контракт с «Пармой» после ухода из БК «Уралмаш» . Соглашение действует до конца сезона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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