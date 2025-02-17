Любимец фанатов «Уралмаша» переехал играть в Пермь

После ухода из БК «Уралмаш» разыгрывающий Стэнли Уиттакер подписал контракт с «Пармой». Соглашение действует до конца сезона, сообщается на сайте пермского клуба.
«Баскетбольный клуб „Парма“ усилит 30-летний американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер. Контракт действует до конца сезона», — говорится в сообщении.
Первый контракт Уиттакер подписал с литовским «Ионава». Позднее он выступал за австрийский БК «Грац», немецкие «Карлсруэ Лайонс» и «Вюрцбург Баскет», итальянский «Динамо Сассари». В декабре 2023 года он перешел в «Уралмаш». Средняя статистика разыгрывающего за 19 игр в составе клуба в сезоне 2024/2025 — 13,3 очка, 3,9 передачи, 2,7 подбора, 1,1 перехвата за игру.
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