Любимец фанатов «Уралмаша» переехал играть в Пермь

Американец Стэнли Уиттакер перешел из БК «Уралмаш» в пермскую «Парму»
© Служба новостей «URA.RU»
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Контракт с Уиттакером действует до конца сезона
Контракт с Уиттакером действует до конца сезона Фото:

После ухода из БК «Уралмаш» разыгрывающий Стэнли Уиттакер подписал контракт с «Пармой». Соглашение действует до конца сезона, сообщается на сайте пермского клуба.

«Баскетбольный клуб „Парма“ усилит 30-летний американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер. Контракт действует до конца сезона», — говорится в сообщении.

Первый контракт Уиттакер подписал с литовским «Ионава». Позднее он выступал за австрийский БК «Грац», немецкие «Карлсруэ Лайонс» и «Вюрцбург Баскет», итальянский «Динамо Сассари». В декабре 2023 года он перешел в «Уралмаш». Средняя статистика разыгрывающего за 19 игр в составе клуба в сезоне 2024/2025 — 13,3 очка, 3,9 передачи, 2,7 подбора, 1,1 перехвата за игру.

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После ухода из БК «Уралмаш» разыгрывающий Стэнли Уиттакер подписал контракт с «Пармой». Соглашение действует до конца сезона, сообщается на сайте пермского клуба. «Баскетбольный клуб „Парма“ усилит 30-летний американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер. Контракт действует до конца сезона», — говорится в сообщении. Первый контракт Уиттакер подписал с литовским «Ионава». Позднее он выступал за австрийский БК «Грац», немецкие «Карлсруэ Лайонс» и «Вюрцбург Баскет», итальянский «Динамо Сассари». В декабре 2023 года он перешел в «Уралмаш». Средняя статистика разыгрывающего за 19 игр в составе клуба в сезоне 2024/2025 — 13,3 очка, 3,9 передачи, 2,7 подбора, 1,1 перехвата за игру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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