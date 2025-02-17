17 февраля 2025

Сургутянин нашел куриные перья в фастфуде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетитель «Ростикса» пожаловался на неприятную находку
Посетитель «Ростикса» пожаловался на неприятную находку Фото:

Посетитель ресторана быстрого питания Rostics в Сургуте (ХМАО) пожаловался на то, что нашел в своем бургере куриные перья. Об этом удивленный югорчанин сообщил в соцсетях.

«Теперь для вкуса и объема в котлетки кладут перья куриные! Какие санитарные нормы были нарушены и какую обработку проходит фарш? Какой курица жила жизнью до преображения в котлету, я не знаю…» — написал сургутянин в группе VK «Черный список Сургут».

Югорчанин пошутил, что выиграл суперприз от заведения, однако посоветовал внимательнее относиться к выбору еды. «Радуйтесь, значит, от курицы там точно что-то есть», — ответили мужчине в комментариях.

В компанию Rostics направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Бургер с куриным пером
Бургер с куриным пером
Фото:

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Посетитель ресторана быстрого питания Rostics в Сургуте (ХМАО) пожаловался на то, что нашел в своем бургере куриные перья. Об этом удивленный югорчанин сообщил в соцсетях. «Теперь для вкуса и объема в котлетки кладут перья куриные! Какие санитарные нормы были нарушены и какую обработку проходит фарш? Какой курица жила жизнью до преображения в котлету, я не знаю…» — написал сургутянин в группе VK «Черный список Сургут». Югорчанин пошутил, что выиграл суперприз от заведения, однако посоветовал внимательнее относиться к выбору еды. «Радуйтесь, значит, от курицы там точно что-то есть», — ответили мужчине в комментариях. В компанию Rostics направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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