Посетитель ресторана быстрого питания Rostics в Сургуте (ХМАО) пожаловался на то, что нашел в своем бургере куриные перья. Об этом удивленный югорчанин сообщил в соцсетях.
«Теперь для вкуса и объема в котлетки кладут перья куриные! Какие санитарные нормы были нарушены и какую обработку проходит фарш? Какой курица жила жизнью до преображения в котлету, я не знаю…» — написал сургутянин в группе VK «Черный список Сургут».
Югорчанин пошутил, что выиграл суперприз от заведения, однако посоветовал внимательнее относиться к выбору еды. «Радуйтесь, значит, от курицы там точно что-то есть», — ответили мужчине в комментариях.
В компанию Rostics направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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