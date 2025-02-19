19 февраля 2025

Reuters: три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Судоходство в Средиземном море становится все менее безопасным
Судоходство в Средиземном море становится все менее безопасным Фото:

Три танкера за последний месяц были повреждены взрывами в Средиземном море. Об этом сообщает передает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

«За последний месяц взрывы произошли на трех нефтяных танкерах в Средиземном море в ходе отдельных инцидентов, их причины неизвестны. В конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm. В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии», — говорится в сообщении агентства. По данным источников агентства, танкеру Grace Ferrum требуется спасательная операция.

Ранее российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в международных водах между автономным сообществом Испании Мурсией и Алжиром. В результате трех взрывов на правом борту была обнаружена пробоина размерами 50 на 50 см. В транспортно-логистической компании, принадлежащей Минобороны РФ, заявили, что произошедшее является терактом, передает VSE42.RU.

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Три танкера за последний месяц были повреждены взрывами в Средиземном море. Об этом сообщает передает агентство Reuters со ссылкой на три источника. «За последний месяц взрывы произошли на трех нефтяных танкерах в Средиземном море в ходе отдельных инцидентов, их причины неизвестны. В конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm. В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии», — говорится в сообщении агентства. По данным источников агентства, танкеру Grace Ferrum требуется спасательная операция. Ранее российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в международных водах между автономным сообществом Испании Мурсией и Алжиром. В результате трех взрывов на правом борту была обнаружена пробоина размерами 50 на 50 см. В транспортно-логистической компании, принадлежащей Минобороны РФ, заявили, что произошедшее является терактом, передает VSE42.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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