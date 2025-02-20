В Кемеровской области пьяный водитель сбил беременную женщину и ее сына. По информации telegram-канала Shot, в крови водителя было обнаружено 0,6 промилле алкоголя.
«Выпивший водитель на полном ходу снес беременную мать с сыном на тротуаре в Кемеровской области», — сообщает канал. По их данным, существует опасность, что женщина, находящаяся на пятом месяце беременности, может потерять ребенка. В крови водителя присутствовало 0,6 промилле алкоголя. Пострадавшие были экстренно госпитализированы с многочисленными переломами и тяжелыми травмами.
По информации Shot, за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti находился 41-летний Алексей Мусс. Не сумев удержать контроль над автомобилем, Алексей потерял управление, в результате чего машина перевернулась и выехала на тротуар. В этот момент под колесами оказались 32-летняя Ольга и ее 14-летний сын.
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