На автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области расположилась выставка последних достижений оборонной промышленности российских предприятий. Дроны, технику, шлемы, холодное оружие и многое другое продемонстрировали гостям форума «Патриоты Урала», который открылся 20 февраля, передает корреспондент URA.RU.
«Жога пообщался с представителями заводов из разных регионов России. С каждым он обсудил подробности производства и использования его продукции», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
На экспозиции представлены достижения заводов России. Это новинки Челябинского радиозавода «Полет», разработки Челябинского госуниверситета, Западно-Сибирского машзавода, Союза ветеранов спецназа ГРУ имени Шектаева и многих других. Форум открыл полпред президента в Урфо Артем Жога. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером он поприветствовал Героев России и отметил важность работы волонтеров и активистов.
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