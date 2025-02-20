Жога осмотрел достижения военной промышленности на выставке в Миассе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога ознакомился с последними разработками
Артем Жога ознакомился с последними разработками Фото:

На автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области расположилась выставка последних достижений оборонной промышленности российских предприятий. Дроны, технику, шлемы, холодное оружие и многое другое продемонстрировали гостям форума «Патриоты Урала», который открылся 20 февраля, передает корреспондент URA.RU.

«Жога пообщался с представителями заводов из разных регионов России. С каждым он обсудил подробности производства и использования его продукции», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

На экспозиции представлены достижения заводов России. Это новинки Челябинского радиозавода «Полет», разработки Челябинского госуниверситета, Западно-Сибирского машзавода, Союза ветеранов спецназа ГРУ имени Шектаева и многих других. Форум открыл полпред президента в Урфо Артем Жога. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером он поприветствовал Героев России и отметил важность работы волонтеров и активистов.

Участникам форума провели экскурсию
Участникам форума провели экскурсию
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Вся техника - разработка росиийских инженеров
Вся техника - разработка росиийских инженеров
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На автозаводе «Урал» в Миассе Челябинской области расположилась выставка последних достижений оборонной промышленности российских предприятий. Дроны, технику, шлемы, холодное оружие и многое другое продемонстрировали гостям форума «Патриоты Урала», который открылся 20 февраля, передает корреспондент URA.RU. «Жога пообщался с представителями заводов из разных регионов России. С каждым он обсудил подробности производства и использования его продукции», — передает корреспондент URA.RU с места событий. На экспозиции представлены достижения заводов России. Это новинки Челябинского радиозавода «Полет», разработки Челябинского госуниверситета, Западно-Сибирского машзавода, Союза ветеранов спецназа ГРУ имени Шектаева и многих других. Форум открыл полпред президента в Урфо Артем Жога. Вместе с губернатором региона Алексеем Текслером он поприветствовал Героев России и отметил важность работы волонтеров и активистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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