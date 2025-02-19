Глава Ханты-Мансийска раскрыл планы по борьбе с пробками

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал о планах по снижению транспортной загруженности в городе. В 2025 году завершится подготовка проектной документации для реконструкции ключевых дорожных развязок. Об этом мэр заявил во время отчета перед жителями города о проделанной за год работе.
«Это позволит выполнить строительные работы и снять нагрузку на пересечении улиц Гагарина и Свободы, провести ремонт улиц Иртышская, Луговая, Мичурина, переулок Советский, организовать дополнительный выезд из микрорайона Учхоз, обеспечить оптимальное решение транспортной доступности микрорайона Восточный», — сообщил Ряшин.
Глава города также добавил, что в прошлом году был выполнен ремонт дорог на улицах Калинина и Чехова. Его провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее URA.RU писало, что первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО пройдет в Ханты-Мансийске. Соревнования будут включать зимние спортивные дисциплины.
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