19 февраля 2025

Глава Ханты-Мансийска раскрыл планы по борьбе с пробками

В Ханты-Мансийске запланировали строительство новых дорожных развязок
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Ханты-Мансийска рассказал о планах по снижению транспортной загруженности
Глава Ханты-Мансийска рассказал о планах по снижению транспортной загруженности Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал о планах по снижению транспортной загруженности в городе. В 2025 году завершится подготовка проектной документации для реконструкции ключевых дорожных развязок. Об этом мэр заявил во время отчета перед жителями города о проделанной за год работе.

«Это позволит выполнить строительные работы и снять нагрузку на пересечении улиц Гагарина и Свободы, провести ремонт улиц Иртышская, Луговая, Мичурина, переулок Советский, организовать дополнительный выезд из микрорайона Учхоз, обеспечить оптимальное решение транспортной доступности микрорайона Восточный», — сообщил Ряшин.

Глава города также добавил, что в прошлом году  был выполнен ремонт дорог на улицах Калинина и Чехова. Его провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее URA.RU писало, что первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО пройдет в Ханты-Мансийске. Соревнования будут включать зимние спортивные дисциплины.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал о планах по снижению транспортной загруженности в городе. В 2025 году завершится подготовка проектной документации для реконструкции ключевых дорожных развязок. Об этом мэр заявил во время отчета перед жителями города о проделанной за год работе. «Это позволит выполнить строительные работы и снять нагрузку на пересечении улиц Гагарина и Свободы, провести ремонт улиц Иртышская, Луговая, Мичурина, переулок Советский, организовать дополнительный выезд из микрорайона Учхоз, обеспечить оптимальное решение транспортной доступности микрорайона Восточный», — сообщил Ряшин. Глава города также добавил, что в прошлом году  был выполнен ремонт дорог на улицах Калинина и Чехова. Его провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее URA.RU писало, что первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО пройдет в Ханты-Мансийске. Соревнования будут включать зимние спортивные дисциплины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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