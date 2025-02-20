Власти Нефтеюганска объявили о продлении карантина в школах

В Нефтеюганске продлили карантин с 21 февраля по 1 марта для школьников, учащихся с 1-го по 8-е классы. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов в своих соцсетях.
«Сегодня на заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся с 1 по 8 классы в период с 21 февраля по 1 марта включительно. Вся необходимая информация будет размещена дополнительно в родительских чатах», — сказано в сообщении.
Показатель заболеваемости детей с семи до 14 лет остается выше эпидемических порогов. Однако уровень заболеваемости среди старшеклассников снизился, поэтому учащиеся 9-11х классов и средне-профессиональных образовательных учреждений возвращаются к обучению в очном формате.
Для всех возрастных категорий отменена работа спортивных секций и кружков в закрытых помещениях. «Данная мера касается и частных организаций Нефтеюганска, оказывающих услуги дополнительного образования», — добавил Чекунов.
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