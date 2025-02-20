20 февраля 2025

Власти Нефтеюганска объявили о продлении карантина в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карантин продлен до 1 марта включительно
Карантин продлен до 1 марта включительно Фото:

В Нефтеюганске продлили карантин с 21 февраля по 1 марта для школьников, учащихся с 1-го по 8-е классы. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов в своих соцсетях.

«Сегодня на заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся с 1 по 8 классы в период с 21 февраля по 1 марта включительно. Вся необходимая информация будет размещена дополнительно в родительских чатах», — сказано в сообщении.

Показатель заболеваемости детей с семи до 14 лет остается выше эпидемических порогов. Однако уровень заболеваемости среди старшеклассников снизился, поэтому учащиеся 9-11х классов и средне-профессиональных образовательных учреждений возвращаются к обучению в очном формате.

Для всех возрастных категорий отменена работа спортивных секций и кружков в закрытых помещениях. «Данная мера касается и частных организаций Нефтеюганска, оказывающих услуги дополнительного образования», — добавил Чекунов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске продлили карантин с 21 февраля по 1 марта для школьников, учащихся с 1-го по 8-е классы. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов в своих соцсетях. «Сегодня на заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся с 1 по 8 классы в период с 21 февраля по 1 марта включительно. Вся необходимая информация будет размещена дополнительно в родительских чатах», — сказано в сообщении. Показатель заболеваемости детей с семи до 14 лет остается выше эпидемических порогов. Однако уровень заболеваемости среди старшеклассников снизился, поэтому учащиеся 9-11х классов и средне-профессиональных образовательных учреждений возвращаются к обучению в очном формате. Для всех возрастных категорий отменена работа спортивных секций и кружков в закрытых помещениях. «Данная мера касается и частных организаций Нефтеюганска, оказывающих услуги дополнительного образования», — добавил Чекунов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...