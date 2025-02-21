Челябинский депутат трех созывов сдал мандат за попытку дать взятку гаишнику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутату пришлось сложить полномочия
Депутату пришлось сложить полномочия Фото:

Депутата райсобрания Агаповского района (Челябинская область) Роберта Хасимова лишили мандата в связи с решением суда, признавшим его виновным в уголовном преступлении. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина осужден за попытку дать взятку инспектору ГАИ.

«Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Брединского района депутат Собрания депутатов Агаповского муниципального района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ за покушение на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции в Брединском районе. В соответствии с законом полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение суда вступило в силу в октябре прошлого года. Тогда же прокурор района внес в райсобрание представление с требованием досрочного лишения Хасимова мандата. Однако в ноябре собрание приняло отставку Хасимова по собственному желанию.

Прокурор обратился в суд с требованием признать решение собрания депутатов незаконным. Суд удовлетворил требования прокурора.

Хасимов работал депутатом райсобрания на протяжении 14 лет. Он побеждал на выборах в 2010-м, 2015-м и 2020 годах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутата райсобрания Агаповского района (Челябинская область) Роберта Хасимова лишили мандата в связи с решением суда, признавшим его виновным в уголовном преступлении. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина осужден за попытку дать взятку инспектору ГАИ. «Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Брединского района депутат Собрания депутатов Агаповского муниципального района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ за покушение на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции в Брединском районе. В соответствии с законом полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — сообщили в пресс-службе ведомства. Решение суда вступило в силу в октябре прошлого года. Тогда же прокурор района внес в райсобрание представление с требованием досрочного лишения Хасимова мандата. Однако в ноябре собрание приняло отставку Хасимова по собственному желанию. Прокурор обратился в суд с требованием признать решение собрания депутатов незаконным. Суд удовлетворил требования прокурора. Хасимов работал депутатом райсобрания на протяжении 14 лет. Он побеждал на выборах в 2010-м, 2015-м и 2020 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...