Челябинский депутат трех созывов сдал мандат за попытку дать взятку гаишнику

Депутата райсобрания Агаповского района (Челябинская область) Роберта Хасимова лишили мандата в связи с решением суда, признавшим его виновным в уголовном преступлении. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина осужден за попытку дать взятку инспектору ГАИ.
«Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Брединского района депутат Собрания депутатов Агаповского муниципального района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ за покушение на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции в Брединском районе. В соответствии с законом полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение суда вступило в силу в октябре прошлого года. Тогда же прокурор района внес в райсобрание представление с требованием досрочного лишения Хасимова мандата. Однако в ноябре собрание приняло отставку Хасимова по собственному желанию.
Прокурор обратился в суд с требованием признать решение собрания депутатов незаконным. Суд удовлетворил требования прокурора.
Хасимов работал депутатом райсобрания на протяжении 14 лет. Он побеждал на выборах в 2010-м, 2015-м и 2020 годах.
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