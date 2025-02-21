В зоне проведения спецоперации ВС РФ погиб боец из Пермского края Вадим Почкин

Церемония прощания с военнослужащим намечена на 25 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Вадим Почкин из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.
«На СВО 17 сентября 2024 года погиб Вадим Почкин Сергеевич 1996 года рождения. Администрация выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — написано в telegra-канале окружной мэрии.
Бойца похоронят на кладбище в Александровске 25 февраля. Прощание пройдет в городском дворце культуры с 10:00 до 12:00.
О гибели прикамского солдата сообщили власти
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!