В Челябинске выставили на продажу коттедж, построенный в форме дворца. За расположенное в элитном поселке Карповый пруд жилье продавец озвучил цену в 290 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.
«Предлагаю для покупки просторный дом, расположенный по адресу: Челябинск, Тарасовка, коттеджный поселок Карповый пруд — Центральный район. Дом поcтpоен по дизaйн-прoeкту, где продумaны все детали», — сообщается на сайте «Авито».
Помимо коттеджа площадью 1570 квадратный метров, на участке в 42 сотки находятся гостевой дом с гаражом, беседка-барбекю и ротонда. Как отметил автор объявления, строительство проводилось с использованием высококачественных материалов, а все этапы возведения тщательно зафиксированы на фотографиях.
Как сообщало URA.RU ранее, один из коттеджей на Тарасовке, по данным сайта «Циан», вошел в рейтинг самых дорогих резиденций на Урале. Его стоимость составляет 95 миллионов рублей.
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