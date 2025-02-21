21 февраля 2025

Коттедж в форме дворца в челябинском элитном поселке продают за 290 миллионов рублей. Скрин

В поселке Тарасовка продают коттедж-дворец за 290 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджи. Микрорайон Теплый Стан, 9 площадка. Курган, коттедж, частный дом, дом
В коттедже более десятка комнат и помещений Фото:

В Челябинске выставили на продажу коттедж, построенный в форме дворца. За расположенное в элитном поселке Карповый пруд жилье продавец озвучил цену в 290 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.

«Предлагаю для покупки просторный дом, расположенный по адресу: Челябинск, Тарасовка, коттеджный поселок Карповый пруд — Центральный район. Дом поcтpоен по дизaйн-прoeкту, где продумaны все детали», — сообщается на сайте «Авито».

Помимо коттеджа площадью 1570 квадратный метров, на участке в 42 сотки находятся гостевой дом с гаражом, беседка-барбекю и ротонда. Как отметил автор объявления, строительство проводилось с использованием высококачественных материалов, а все этапы возведения тщательно зафиксированы на фотографиях.

Как сообщало URA.RU ранее, один из коттеджей на Тарасовке, по данным сайта «Циан», вошел в рейтинг самых дорогих резиденций на Урале. Его стоимость составляет 95 миллионов рублей.

Коттедж построен в 2022 году
Коттедж построен в 2022 году

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске выставили на продажу коттедж, построенный в форме дворца. За расположенное в элитном поселке Карповый пруд жилье продавец озвучил цену в 290 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Предлагаю для покупки просторный дом, расположенный по адресу: Челябинск, Тарасовка, коттеджный поселок Карповый пруд — Центральный район. Дом поcтpоен по дизaйн-прoeкту, где продумaны все детали», — сообщается на сайте «Авито». Помимо коттеджа площадью 1570 квадратный метров, на участке в 42 сотки находятся гостевой дом с гаражом, беседка-барбекю и ротонда. Как отметил автор объявления, строительство проводилось с использованием высококачественных материалов, а все этапы возведения тщательно зафиксированы на фотографиях. Как сообщало URA.RU ранее, один из коттеджей на Тарасовке, по данным сайта «Циан», вошел в рейтинг самых дорогих резиденций на Урале. Его стоимость составляет 95 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...