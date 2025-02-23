Новые китайские легковушки заняли более половины российского рынка

В январе текущего года китайские автомобили заняли более половины российского рынка легковых машин, составив 54,9% от общего числа продаж. По данным аналитического агентства «Автостат», в первый месяц 2025 года было реализовано 48 903 новых машин из Китая.
«В январе текущего года китайские автомобили продолжили укреплять свои позиции на российском рынке, что подтверждается долей в 54,9% от всего рынка», — сообщили в «Автостате» для РИА Новости. Это на 1,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.
Среди брендов лидирует Haval с продажами в 11,8 тысячи штук, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. В то время как Chery занял второе место с результатом в 8,9 тысячи машин. Geely упал со второго места на третье, продажи сократились на 31%, почти до шести тысяч. Также в пятерку самых популярных китайских машин входят Changan и Omoda с проданными авто в количестве пять и 2,3 тысячи соответственно. Всего за январь 2025 года россияне купили около 89 тысяч новых легковых авто, подчеркнули в аналитическом агентстве.
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