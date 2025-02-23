Новые китайские легковушки заняли более половины российского рынка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китайские авто заняли более половины рынка в январе 2025 года
Китайские авто заняли более половины рынка в январе 2025 года Фото:

В январе текущего года китайские автомобили заняли более половины российского рынка легковых машин, составив 54,9% от общего числа продаж. По данным аналитического агентства «Автостат», в первый месяц 2025 года было реализовано 48 903 новых машин из Китая.

«В январе текущего года китайские автомобили продолжили укреплять свои позиции на российском рынке, что подтверждается долей в 54,9% от всего рынка», — сообщили в «Автостате» для РИА Новости. Это на 1,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

Среди брендов лидирует Haval с продажами в 11,8 тысячи штук, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. В то время как Chery занял второе место с результатом в 8,9 тысячи машин. Geely упал со второго места на третье, продажи сократились на 31%, почти до шести тысяч. Также в пятерку самых популярных китайских машин входят Changan и Omoda с проданными авто в количестве пять и 2,3 тысячи соответственно. Всего за январь 2025 года россияне купили около 89 тысяч новых легковых авто, подчеркнули в аналитическом агентстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В январе текущего года китайские автомобили заняли более половины российского рынка легковых машин, составив 54,9% от общего числа продаж. По данным аналитического агентства «Автостат», в первый месяц 2025 года было реализовано 48 903 новых машин из Китая. «В январе текущего года китайские автомобили продолжили укреплять свои позиции на российском рынке, что подтверждается долей в 54,9% от всего рынка», — сообщили в «Автостате» для РИА Новости. Это на 1,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Среди брендов лидирует Haval с продажами в 11,8 тысячи штук, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. В то время как Chery занял второе место с результатом в 8,9 тысячи машин. Geely упал со второго места на третье, продажи сократились на 31%, почти до шести тысяч. Также в пятерку самых популярных китайских машин входят Changan и Omoda с проданными авто в количестве пять и 2,3 тысячи соответственно. Всего за январь 2025 года россияне купили около 89 тысяч новых легковых авто, подчеркнули в аналитическом агентстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...