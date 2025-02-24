«Воюйте спокойно»: боец СВО сражается со свердловскими бюрократами, спасая дочь от детдома. Фото

В Екатеринбурге объявили дезертиром бойца СВО, который не бросил дочь в детдоме

25 февраля 2025 в 08:01 Размер текста - 17 +

Иван Саламатов не ожидал, что на гражданке ему придется отстаивать свои права и честное имя Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат из Екатеринбурга Иван Саламатов два года брал штурмом окопы врага на СВО, выживал под шквальным огнем, получил ранение, а сейчас вынужден на родине сражаться с бюрократами. Оставшись единственным родителем маленькой дочки, он не смог уволиться со службы и был объявлен дезертиром. Как боец пытается доказать, что он не преступник, кто виноват в его волоките, и почему на деле не исполняется указ Путина, — об этом солдат рассказал URA.RU. СВО Боец имеет четыре медали. Среди них госнаграда — медаль «За отвагу» Фото: Илья Московец © URA.RU Иван токарь, работал на заводе имени Калинина, а в 2022-м ушел по мобилизации на СВО. «Товарищей призвали, и я не захотел оставаться в стороне. Сам пришел в военкомат, написал заявление, меня забрали, увезли в Елань, в 90-ю гвардейскую танковую дивизию. Потом попал в штурмовой отряд „Шторм-239“. Я из тех, кто первый создавал это подразделение, заключенные уже стали присоединяться потом, мы обучали их. Я оператор-наводчик БМП-2», — рассказал Саламатов. Он прошел ЛНР и ДНР, участвовал во взятии Авдеевки, штурме химзавода «Заря», одним из первых заходил в Селидово. Боец был ранен, и крупный осколок в его позвоночнике останется навсегда. Но в любых передрягах он знал, что дома его ждет маленькая дочка Галя. Эта мысль придавала штурмовику отваги и сил. Семья Иван всегда был привязан к детям (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Когда Иван уходил на фронт, их отношения с женой Людмилой уже дали трещину, они не жили вместе. С матерью оставалась их общая дочь и старший сын Людмилы от первого брака, о котором Иван заботился как о родном. По его словам, жена тогда уже прикладывалась к бутылке, но не критично. «Она занималась детьми, водила их в садик, заботилась о них. Я помогал всем, чем мог: платил за квартиру, две трети своей зарплаты с СВО отправлял родным. Мы не развелись тогда специально, чтобы семья могла пользоваться моими льготами военнослужащего», — объясняет боец. Во время отпусков он баловал детей. За то, что его не было рядом в их дни рождения и в Новый год, он заваливал малышей подарками: игровая приставка PlayStation, плазменный телевизор, телефоны, отпуска и прочее. «Купил плиту, стиральную машину, другую бытовую технику и мебель. Люда была уже с другим, но я все делал для детей», — вспоминает ефрейтор. Запой В один из приездов он обнаружил, что все его подарки из дома исчезли. Жена продала и пропила все — даже золотые сережки дочки. Тогда Иван просто все купил заново. А когда приехал в декабре в очередной отпуск, то застал в квартире уже притон с кучей пьяных посторонних людей. Пока муж воевал, его жена ушла в запой и забыла про детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Там была разруха полная, разбитая мебель, грязь, мрак, и нет обоих детей. Их изъяли — квартира была в ужасном состоянии, опека забрала малышей, потому что жить они там не могли. В этот притон уже ходили все кому не лень», — рассказал боец. Старшего мальчика взяла бабушка — мать его родного отца. А маленькую Галю отправили в детдом. Это было летом, и девочка полгода провела под казенной крышей. Все это время ее отец был уверен, что с малышами все в порядке. Война Увидев жуткую картину, солдат сразу отправился в детдом. Вспоминая, как счастливая Галя бежала ему навстречу, штурмовик едва сдерживает слезы. Из детского дома они вышли вместе. Боец тогда и не предполагал, что главная его война — за дочь — еще впереди. Адвокат Леонард Султангареев защищает интересы солдата Фото: Илья Московец © URA.RU Людмила на тот момент уже была лишена родительских прав, а в феврале состоялся развод. Таким образом Саламатов стал единственным опекуном малолетнего ребенка. К 26 декабря ему надо было прибыть в часть, в зону СВО, но он сразу отправился в военкомат Орджоникидзевского района и объяснил, что не может бросить дочь. И попросил уволить его со службы. «По указу президента Путина он имеет право быть уволенным с военной службы по семейным обстоятельствам, так как один, без матери, воспитывает ребенка. У Саламатова все условия для исполнения этого указа соблюдены. Мы отправляли запросы в областной военкомат, командиру части, прокурору Чебаркульского гарнизона, в свердловскую призывную комиссию. Никто вопрос не решил, начались волокита и бюрократия», — рассказал адвокат солдата Леонард Султангареев, который защищает интересы бойца. «Дезертир» Иван не может уйти на фронт и оставить Галю: больше у нее никого нет Фото: Илья Московец © URA.RU Командование части объяснило, что, поскольку Саламатов был мобилизован, отозвать его со службы может лишь призывная комиссия области. На имя ее председателя — губернатора Евгения Куйвашева — было написано обращение. Его спустили в военкомат, который ответил, что уволить солдата со службы может лишь командир части, который находится на СВО. Связи с ним нет. Более того: поскольку Саламатов вовремя не явился «за ленту», его объявили самовольно покинувшим часть — то есть дезертиром. Трижды к нему домой приезжали из гарнизона и военной полиции. Когда хозяин им открывал двери, полицейские удивлялись: «А че ты не убегаешь? Ты же дезертир!». По словам адвоката, образовался замкнутый круг: все ведомства по очереди переключают вопрос друг на друга. Письма в гражданские инстанции — свердловскому омбудсмену и уполномоченному по правам ребенка — тоже результатов не принесли. А в одной из областных организаций, которая оказывает правовую поддержку ветеранам СВО, бойцу и вовсе сказали: «А чего вы переживаете? Ребенок же у вас в детдоме, государство о нем позаботится. Воюйте спокойно». Несправедливость Иван служил штурмовиком Фото: Илья Московец © URA.RU На фоне стресса у штурмовика ухудшилось здоровье и старые раны дали о себе знать. «Осколок в позвоночнике зашевелился. Сам он об этом не говорит, но он долго ходить и сидеть не может, он либо лежит, либо стоит!» — обрисовал ситуацию Султангареев. Во время беседы с корреспондентом штурмовику и впрямь стало плохо, подскочило давление. «Меня трясет от этого. Люди сидят, занимают такие посты, и никто ничего не может сделать. Я просто человек, который живет в этом городе, население. Они слуги народа. Для народа вы должны служить, а не пользоваться им! В самые тяжелые годы я был на СВО, когда шло ожесточенное давление на нас. Мы повернули линию фронта, сейчас идет активная фаза наступательных действий, ребята долбят и долбят их [ВСУ]. Мы на морально-волевых качествах все это сделали. Я пять дней из лужи воду пил, не мог бросить позицию. И сейчас эта несправедливость. Как достучаться?» — не понимает боец. Выживание Саламатов мужественно сражался на фронте Фото: Илья Московец © URA.RU Сейчас Саламатов не получает ни копейки, и на работу устроиться он не может. Чтобы выжить, мужчина продал земельный участок. Всего себя он отдает шестилетней дочке, заботе о ней: водит по больницам, Галя посещает психолога, занимается у логопеда. Сам он находится на больничном в районной поликлинике и проходит обследования. Впереди его ждет военно-врачебная комиссия. «Я между молотом и наковальней. Из меня делают какого-то преступника, как будто я нарушаю закон. По телевизору все так красиво говорят. А на деле где это все? Уполномоченный по правам ребенка отправляет меня в военкомат. Здравия желаю! Хочется встретиться [с детским омбудсменом Мороковым] и спросить: «Ты че, блин? Как спишь, хорошо? Ничего не мучает?» — говорит штурмовик. Корреспондент направил запросы в свердловскую призывную комиссию, пресс-службу Центрального военного округа, прокуратуру Чебаркульского гарнизона. Ответ на момент публикации не поступил. В пресс-службе свердловского областного военкомата от комментария отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдат из Екатеринбурга Иван Саламатов два года брал штурмом окопы врага на СВО, выживал под шквальным огнем, получил ранение, а сейчас вынужден на родине сражаться с бюрократами. Оставшись единственным родителем маленькой дочки, он не смог уволиться со службы и был объявлен дезертиром. Как боец пытается доказать, что он не преступник, кто виноват в его волоките, и почему на деле не исполняется указ Путина, — об этом солдат рассказал URA.RU. Иван токарь, работал на заводе имени Калинина, а в 2022-м ушел по мобилизации на СВО. «Товарищей призвали, и я не захотел оставаться в стороне. Сам пришел в военкомат, написал заявление, меня забрали, увезли в Елань, в 90-ю гвардейскую танковую дивизию. Потом попал в штурмовой отряд „Шторм-239“. Я из тех, кто первый создавал это подразделение, заключенные уже стали присоединяться потом, мы обучали их. Я оператор-наводчик БМП-2», — рассказал Саламатов. Он прошел ЛНР и ДНР, участвовал во взятии Авдеевки, штурме химзавода «Заря», одним из первых заходил в Селидово. Боец был ранен, и крупный осколок в его позвоночнике останется навсегда. Когда Иван уходил на фронт, их отношения с женой Людмилой уже дали трещину, они не жили вместе. С матерью оставалась их общая дочь и старший сын Людмилы от первого брака, о котором Иван заботился как о родном. По его словам, жена тогда уже прикладывалась к бутылке, но не критично. «Она занималась детьми, водила их в садик, заботилась о них. Я помогал всем, чем мог: платил за квартиру, две трети своей зарплаты с СВО отправлял родным. Мы не развелись тогда специально, чтобы семья могла пользоваться моими льготами военнослужащего», — объясняет боец. Во время отпусков он баловал детей. За то, что его не было рядом в их дни рождения и в Новый год, он заваливал малышей подарками: игровая приставка PlayStation, плазменный телевизор, телефоны, отпуска и прочее. «Купил плиту, стиральную машину, другую бытовую технику и мебель. Люда была уже с другим, но я все делал для детей», — вспоминает ефрейтор. В один из приездов он обнаружил, что все его подарки из дома исчезли. Жена продала и пропила все — даже золотые сережки дочки. Тогда Иван просто все купил заново. А когда приехал в декабре в очередной отпуск, то застал в квартире уже притон с кучей пьяных посторонних людей. «Там была разруха полная, разбитая мебель, грязь, мрак, и нет обоих детей. Их изъяли — квартира была в ужасном состоянии, опека забрала малышей, потому что жить они там не могли. В этот притон уже ходили все кому не лень», — рассказал боец. Старшего мальчика взяла бабушка — мать его родного отца. А маленькую Галю отправили в детдом. Это было летом, и девочка полгода провела под казенной крышей. Все это время ее отец был уверен, что с малышами все в порядке. Увидев жуткую картину, солдат сразу отправился в детдом. Вспоминая, как счастливая Галя бежала ему навстречу, штурмовик едва сдерживает слезы. Людмила на тот момент уже была лишена родительских прав, а в феврале состоялся развод. Таким образом Саламатов стал единственным опекуном малолетнего ребенка. К 26 декабря ему надо было прибыть в часть, в зону СВО, но он сразу отправился в военкомат Орджоникидзевского района и объяснил, что не может бросить дочь. И попросил уволить его со службы. «По указу президента Путина он имеет право быть уволенным с военной службы по семейным обстоятельствам, так как один, без матери, воспитывает ребенка. У Саламатова все условия для исполнения этого указа соблюдены. Мы отправляли запросы в областной военкомат, командиру части, прокурору Чебаркульского гарнизона, в свердловскую призывную комиссию. Никто вопрос не решил, начались волокита и бюрократия», — рассказал адвокат солдата Леонард Султангареев, который защищает интересы бойца. Командование части объяснило, что, поскольку Саламатов был мобилизован, отозвать его со службы может лишь призывная комиссия области. На имя ее председателя — губернатора Евгения Куйвашева — было написано обращение. Его спустили в военкомат, который ответил, что уволить солдата со службы может лишь командир части, который находится на СВО. Связи с ним нет. Более того: поскольку Саламатов вовремя не явился «за ленту», его объявили самовольно покинувшим часть — то есть дезертиром. Трижды к нему домой приезжали из гарнизона и военной полиции. Когда хозяин им открывал двери, полицейские удивлялись: «А че ты не убегаешь? Ты же дезертир!». По словам адвоката, образовался замкнутый круг: все ведомства по очереди переключают вопрос друг на друга. Письма в гражданские инстанции — свердловскому омбудсмену и уполномоченному по правам ребенка — тоже результатов не принесли. На фоне стресса у штурмовика ухудшилось здоровье и старые раны дали о себе знать. «Осколок в позвоночнике зашевелился. Сам он об этом не говорит, но он долго ходить и сидеть не может, он либо лежит, либо стоит!» — обрисовал ситуацию Султангареев. Во время беседы с корреспондентом штурмовику и впрямь стало плохо, подскочило давление. В самые тяжелые годы я был на СВО, когда шло ожесточенное давление на нас. Мы повернули линию фронта, сейчас идет активная фаза наступательных действий, ребята долбят и долбят их [ВСУ]. Мы на морально-волевых качествах все это сделали. Я пять дней из лужи воду пил, не мог бросить позицию. И сейчас эта несправедливость. Как достучаться?» — не понимает боец. Сейчас Саламатов не получает ни копейки, и на работу устроиться он не может. Чтобы выжить, мужчина продал земельный участок. Всего себя он отдает шестилетней дочке, заботе о ней: водит по больницам, Галя посещает психолога, занимается у логопеда. Сам он находится на больничном в районной поликлинике и проходит обследования. Впереди его ждет военно-врачебная комиссия. Уполномоченный по правам ребенка отправляет меня в военкомат. Здравия желаю! Хочется встретиться [с детским омбудсменом Мороковым] и спросить: «Ты че, блин? Как спишь, хорошо? Ничего не мучает?» — говорит штурмовик. Корреспондент направил запросы в свердловскую призывную комиссию, пресс-службу Центрального военного округа, прокуратуру Чебаркульского гарнизона. Ответ на момент публикации не поступил. В пресс-службе свердловского областного военкомата от комментария отказались.