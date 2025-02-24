Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР будут развиваться независимо от изменений в мире

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Си Цзиньпин выразил надежду на то, что отношения России и КНР будут способствовать развитию обеих стран
Си Цзиньпин выразил надежду на то, что отношения России и КНР будут способствовать развитию обеих стран Фото:

Двусторонние отношения России и КРН продолжат развиваться, несмотря на изменения в международной обстановке. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вне зависимости от изменений международной обстановки китайско-российские отношения будут спокойно двигаться вперед, способствовать развитию и возрождению обеих стран...» — передает слова председателя КРН Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил, что стратегическое планирование и внешнеполитические курс России и Китая ориентированы на достижение долгосрочных целей.

Ранее во время телефонного разговора с Путиным Си Цзиньпин заявил о своей поддержке диалога между Россией и Соединенными Штатами. Он также выразил готовность Китая способствовать урегулированию ситуации на Украине мирным путем, передает «Царьград».

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Двусторонние отношения России и КРН продолжат развиваться, несмотря на изменения в международной обстановке. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Вне зависимости от изменений международной обстановки китайско-российские отношения будут спокойно двигаться вперед, способствовать развитию и возрождению обеих стран...» — передает слова председателя КРН Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил, что стратегическое планирование и внешнеполитические курс России и Китая ориентированы на достижение долгосрочных целей. Ранее во время телефонного разговора с Путиным Си Цзиньпин заявил о своей поддержке диалога между Россией и Соединенными Штатами. Он также выразил готовность Китая способствовать урегулированию ситуации на Украине мирным путем, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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