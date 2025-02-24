Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР будут развиваться независимо от изменений в мире

Двусторонние отношения России и КРН продолжат развиваться, несмотря на изменения в международной обстановке. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Вне зависимости от изменений международной обстановки китайско-российские отношения будут спокойно двигаться вперед, способствовать развитию и возрождению обеих стран...» — передает слова председателя КРН Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил, что стратегическое планирование и внешнеполитические курс России и Китая ориентированы на достижение долгосрочных целей.
Ранее во время телефонного разговора с Путиным Си Цзиньпин заявил о своей поддержке диалога между Россией и Соединенными Штатами. Он также выразил готовность Китая способствовать урегулированию ситуации на Украине мирным путем, передает «Царьград».
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