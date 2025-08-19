Два человека погибли в ДТП с трактором в Оренбуржье

В Оренбургской области трактор столкнулся с двумя легковушками (архивное фото)
В Оренбургской области трактор столкнулся с двумя легковушками (архивное фото)

В Курманаевском районе Оренбургской области произошла крупная авария с участием трактора и двух легковых автомобилей, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает МЧС региона.

«ДТП произошло в районе села Кутуши. К сожалению, в аварии погибли два человека», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС по Оренбургской области. В результате столкновения трактор задел две легковые машины, после чего одна из них загорелась.

Кроме двух погибших, еще один человек пострадал и был госпитализирован. Пожар, возникший после аварии, удалось оперативно ликвидировать силами сотрудников 38-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

