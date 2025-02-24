Екатеринбургские банки попали под санкции ЕС

Евросоюз утвердил 16-й пакет антироссийских санкций, куда вошли екатеринбургские банки «Синара» и «Точка Банк». Информация об этом опубликована 24 февраля на официальном сайте Совета ЕС.
Согласно обновленному списку, под санкции попали «Ак Барс» и «Уралсиб» и еще восемь российских банков. ЕС намерен запретить им доступ к системе SWIFT (необходимо для обмена платежами между странами).
Всего в новый пакет санкций попали 35 организаций и 48 физических лиц. Среди них юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, президент «Южуралзолота» Константин Струков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, шахматист Сергей Карякин и другие.
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