Екатеринбургские банки попали под санкции ЕС

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Евросоюз утвердил новый пакет санкций 24 февраля Фото:

Евросоюз утвердил 16-й пакет антироссийских санкций, куда вошли екатеринбургские банки «Синара» и «Точка Банк». Информация об этом опубликована 24 февраля на официальном сайте Совета ЕС.

Согласно обновленному списку, под санкции попали «Ак Барс» и «Уралсиб» и еще восемь российских банков. ЕС намерен запретить им доступ к системе SWIFT (необходимо для обмена платежами между странами).

Всего в новый пакет санкций попали 35 организаций и 48 физических лиц. Среди них юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, президент «Южуралзолота» Константин Струков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, шахматист Сергей Карякин и другие.

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Евросоюз утвердил 16-й пакет антироссийских санкций, куда вошли екатеринбургские банки «Синара» и «Точка Банк». Информация об этом опубликована 24 февраля на официальном сайте Совета ЕС. Согласно обновленному списку, под санкции попали «Ак Барс» и «Уралсиб» и еще восемь российских банков. ЕС намерен запретить им доступ к системе SWIFT (необходимо для обмена платежами между странами). Всего в новый пакет санкций попали 35 организаций и 48 физических лиц. Среди них юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, президент «Южуралзолота» Константин Струков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, шахматист Сергей Карякин и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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