Екатеринбургские банки попали под санкции ЕС

24 февраля 2025 в 17:28 Размер текста - 17 +

Евросоюз утвердил новый пакет санкций 24 февраля Фото: Роман Наумов © URA.RU Евросоюз утвердил 16-й пакет антироссийских санкций, куда вошли екатеринбургские банки «Синара» и «Точка Банк». Информация об этом опубликована 24 февраля на официальном сайте Совета ЕС. Согласно обновленному списку, под санкции попали «Ак Барс» и «Уралсиб» и еще восемь российских банков. ЕС намерен запретить им доступ к системе SWIFT (необходимо для обмена платежами между странами). Всего в новый пакет санкций попали 35 организаций и 48 физических лиц. Среди них юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, президент «Южуралзолота» Константин Струков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, шахматист Сергей Карякин и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз утвердил 16-й пакет антироссийских санкций, куда вошли екатеринбургские банки «Синара» и «Точка Банк». Информация об этом опубликована 24 февраля на официальном сайте Совета ЕС. Согласно обновленному списку, под санкции попали «Ак Барс» и «Уралсиб» и еще восемь российских банков. ЕС намерен запретить им доступ к системе SWIFT (необходимо для обмена платежами между странами). Всего в новый пакет санкций попали 35 организаций и 48 физических лиц. Среди них юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, президент «Южуралзолота» Константин Струков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, шахматист Сергей Карякин и другие.