В Челябинской области пропал 65-летний мужчина, который в метель возвращался с реки Урал после рыбалки. Поиски рыбака продолжаются со вчерашнего вечера, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Вчера вечером, возвращаясь с реки Урал после рыбалки, 65-летний житель Магнитогорска не успел покинуть лед до ухудшения погоды. В метель, при нулевой видимости и отсутствии ориентиров он сбился с пути и не смог вернуться домой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Мужчина успел позвонить родным и сообщить, что не видит куда идет. После чего у него разрядился телефон и связь прервалась. Сначала родные самостоятельно искали рыбака, позднее обратились к спасателям. К поиску также присоединились сотрудники полиции и пожарной охраны. В настоящий момент поиск пропавшего продолжается, добавили в пресс-службе ПСС Челябинской области.
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