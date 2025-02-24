24 февраля 2025

Рыбак в метель пропал без вести в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина до метели не успел вернуться домой (архивное фото)
Мужчина до метели не успел вернуться домой (архивное фото) Фото:

В Челябинской области пропал 65-летний мужчина, который в метель возвращался с реки Урал после рыбалки. Поиски рыбака продолжаются со вчерашнего вечера, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«Вчера вечером, возвращаясь с реки Урал после рыбалки, 65-летний житель Магнитогорска не успел покинуть лед до ухудшения погоды. В метель, при нулевой видимости и отсутствии ориентиров он сбился с пути и не смог вернуться домой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Мужчина успел позвонить родным и сообщить, что не видит куда идет. После чего у него разрядился телефон и связь прервалась. Сначала родные самостоятельно искали рыбака, позднее обратились к спасателям. К поиску также присоединились сотрудники полиции и пожарной охраны. В настоящий момент поиск пропавшего продолжается, добавили в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Мужчина пропал в метель
Мужчина пропал в метель
Фото:

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В Челябинской области пропал 65-летний мужчина, который в метель возвращался с реки Урал после рыбалки. Поиски рыбака продолжаются со вчерашнего вечера, сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Вчера вечером, возвращаясь с реки Урал после рыбалки, 65-летний житель Магнитогорска не успел покинуть лед до ухудшения погоды. В метель, при нулевой видимости и отсутствии ориентиров он сбился с пути и не смог вернуться домой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мужчина успел позвонить родным и сообщить, что не видит куда идет. После чего у него разрядился телефон и связь прервалась. Сначала родные самостоятельно искали рыбака, позднее обратились к спасателям. К поиску также присоединились сотрудники полиции и пожарной охраны. В настоящий момент поиск пропавшего продолжается, добавили в пресс-службе ПСС Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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