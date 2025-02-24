24 февраля 2025

Мэрия Перми ищет консультанта по туризму без опыта работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисту предстоит взаимодействовать с исполнительными органами власти
Специалисту предстоит взаимодействовать с исполнительными органами власти Фото:

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми разместил вакансию на должность консультанта отдела развития туризма. При этом опыт работы от соискателя не требуется, а уровень дохода не указан. Об этом свидетельствуют данные на сайте онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«Квалификационные требования к стажу работы на должности консультанта не устанавливаются. При наличии высшего образования», — пояснили изданию «Коммерсант-Прикамье» в мэрии.

Согласно объявлению, специалисту предстоит взаимодействовать с исполнительными региональными органами власти, бизнесом и общественниками. Кроме того, от работника ждут участия в разработке тематических проектов и составления техзаданий для закупок.

Ранее стало известно, что в администрации Перми полностью сменится состав отдела туризма. Начальник отдела Юлия Анохина и еще двое сотрудников уволились по собственному желанию. Планируется, что работа отдела пройдет полную перезагрузку, у него появятся новые задачи и расширится функционал.

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Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми разместил вакансию на должность консультанта отдела развития туризма. При этом опыт работы от соискателя не требуется, а уровень дохода не указан. Об этом свидетельствуют данные на сайте онлайн-рекрутинга HeadHunter. «Квалификационные требования к стажу работы на должности консультанта не устанавливаются. При наличии высшего образования», — пояснили изданию «Коммерсант-Прикамье» в мэрии. Согласно объявлению, специалисту предстоит взаимодействовать с исполнительными региональными органами власти, бизнесом и общественниками. Кроме того, от работника ждут участия в разработке тематических проектов и составления техзаданий для закупок. Ранее стало известно, что в администрации Перми полностью сменится состав отдела туризма. Начальник отдела Юлия Анохина и еще двое сотрудников уволились по собственному желанию. Планируется, что работа отдела пройдет полную перезагрузку, у него появятся новые задачи и расширится функционал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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