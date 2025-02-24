Мэрия Перми ищет консультанта по туризму без опыта работы

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми разместил вакансию на должность консультанта отдела развития туризма. При этом опыт работы от соискателя не требуется, а уровень дохода не указан. Об этом свидетельствуют данные на сайте онлайн-рекрутинга HeadHunter.
«Квалификационные требования к стажу работы на должности консультанта не устанавливаются. При наличии высшего образования», — пояснили изданию «Коммерсант-Прикамье» в мэрии.
Согласно объявлению, специалисту предстоит взаимодействовать с исполнительными региональными органами власти, бизнесом и общественниками. Кроме того, от работника ждут участия в разработке тематических проектов и составления техзаданий для закупок.
Ранее стало известно, что в администрации Перми полностью сменится состав отдела туризма. Начальник отдела Юлия Анохина и еще двое сотрудников уволились по собственному желанию. Планируется, что работа отдела пройдет полную перезагрузку, у него появятся новые задачи и расширится функционал.
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