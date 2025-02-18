Отдел туризма администрации Перми остался без сотрудников

Начальник отдела по туризму администрации Перми Юлия Анохина покинула должность. Также из отдела по собственному желанию уволились двое сотрудников, так что в нем не останется прежних работников.
«Анохина не уточнила причины своего ухода, но отметила, что ее отдел добился многого за три с половиной года работы. Она подчеркнула, что внутренний туризм сейчас активно развивается и ждет новых проектов», — передает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на экс-начальника.
Источник в мэрии подтвердил факт ухода Анохиной и двух консультантов. По его словам, отдел по туризму ожидает полная перезагрузка, новые задачи и расширение функционала.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что департамент экономики и промышленной политики администрации Перми ищет начальника отдела по туризму. Соответствующая вакансия размещена на сайте HeadHunter.
Корреспондент URA.RU позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Там ответили, что вакансия размещена «в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму». На тот момент должность занимала Анохина.
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