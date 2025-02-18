18 февраля 2025

Отдел туризма администрации Перми остался без сотрудников

Начальник пермского отдела по туризму Юлия Анохина покинула свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдел туризма в администрации Перми обновится полностью
Отдел туризма в администрации Перми обновится полностью Фото:

Начальник отдела по туризму администрации Перми Юлия Анохина покинула должность. Также из отдела по собственному желанию уволились двое сотрудников, так что в нем не останется прежних работников. 

«Анохина не уточнила причины своего ухода, но отметила, что ее отдел добился многого за три с половиной года работы. Она подчеркнула, что внутренний туризм сейчас активно развивается и ждет новых проектов», — передает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на экс-начальника. 

Источник в мэрии подтвердил факт ухода Анохиной и двух консультантов. По его словам, отдел по туризму ожидает полная перезагрузка, новые задачи и расширение функционала.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что департамент экономики и промышленной политики администрации Перми ищет начальника отдела по туризму. Соответствующая вакансия размещена на сайте HeadHunter. 

Корреспондент URA.RU позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Там ответили, что вакансия размещена «в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму». На тот момент должность занимала Анохина. 

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Начальник отдела по туризму администрации Перми Юлия Анохина покинула должность. Также из отдела по собственному желанию уволились двое сотрудников, так что в нем не останется прежних работников.  «Анохина не уточнила причины своего ухода, но отметила, что ее отдел добился многого за три с половиной года работы. Она подчеркнула, что внутренний туризм сейчас активно развивается и ждет новых проектов», — передает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на экс-начальника.  Источник в мэрии подтвердил факт ухода Анохиной и двух консультантов. По его словам, отдел по туризму ожидает полная перезагрузка, новые задачи и расширение функционала. Ранее URA.RU рассказывало о том, что департамент экономики и промышленной политики администрации Перми ищет начальника отдела по туризму. Соответствующая вакансия размещена на сайте HeadHunter.  Корреспондент URA.RU позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Там ответили, что вакансия размещена «в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму». На тот момент должность занимала Анохина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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