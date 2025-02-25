Пермяки массово скупают весеннюю одежду и обувь

В Перми повысился спрос на весенние вещи. Причиной этому стала аномально теплая погода, рассказали в telegram-канале ТРК «Семья».
«В Перми необычно теплая зима существенно отразилась на продажах одежды и обуви. Сформировался досрочный спрос на весенние коллекции 2025 года», — сказано в сообщении.
Уточняется, что зимнюю одежду и обувь жители Перми тоже активно покупали. Но период спроса на нее оказался меньше, чем в предыдущие годы. Магазины проводили агрессивную рекламу пуховиков, хотя легкие куртки покупали чаще.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае 25 февраля был побит температурный рекорд тепла 37-летней давности. Столбик термометра в Кочево поднялся до отметки 1,9 градуса.
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