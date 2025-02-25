25 февраля 2025

Пермяки массово скупают весеннюю одежду и обувь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки скупают пальто до наступления весны
Пермяки скупают пальто до наступления весны Фото:

В Перми повысился спрос на весенние вещи. Причиной этому стала аномально теплая погода, рассказали в telegram-канале ТРК «Семья».

«В Перми необычно теплая зима существенно отразилась на продажах одежды и обуви. Сформировался досрочный спрос на весенние коллекции 2025 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что зимнюю одежду и обувь жители Перми тоже активно покупали. Но период спроса на нее оказался меньше, чем в предыдущие годы. Магазины проводили агрессивную рекламу пуховиков, хотя легкие куртки покупали чаще.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае 25 февраля был побит температурный рекорд тепла 37-летней давности. Столбик термометра в Кочево поднялся до отметки 1,9 градуса.

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В Перми повысился спрос на весенние вещи. Причиной этому стала аномально теплая погода, рассказали в telegram-канале ТРК «Семья». «В Перми необычно теплая зима существенно отразилась на продажах одежды и обуви. Сформировался досрочный спрос на весенние коллекции 2025 года», — сказано в сообщении. Уточняется, что зимнюю одежду и обувь жители Перми тоже активно покупали. Но период спроса на нее оказался меньше, чем в предыдущие годы. Магазины проводили агрессивную рекламу пуховиков, хотя легкие куртки покупали чаще. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае 25 февраля был побит температурный рекорд тепла 37-летней давности. Столбик термометра в Кочево поднялся до отметки 1,9 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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