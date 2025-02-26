В Пермском крае футбольный клуб обратился за помощью после гибели тренера на СВО

В городе Очер Пермского края почти год не могут найти замену тренеру местного футбольного клуба «Юниор» Алексею Кожевникову, который погиб в ходе участия в спецоперации. В соцсетях клуб разместил сообщение о том, что уход наставника оставил пустоту не только в сердцах ребят, но и в футбольной жизни. Сейчас юные футболисты с нетерпением ждут прихода нового тренера.
«Юные футболисты ФК „Юниор“, столкнулась с огромной утратой: наш тренер, Кожевников Алексей Сергеевич, который вдохновлял и развивал детей, трагически погиб. Его уход оставил пустоту не только в сердцах игроков, но и в их футбольной жизни. Дети нуждаются в поддержке и наставнике, который поможет им продолжить тренироваться, развиваться и достигать новых высот. Мы ищем тренера (наставника), который сможет взять на себя эту важную роль и вернуть ребятам уверенность и радость от игры», — говорится в обращении ФК «Юниор».
Алексей Кожевников пришел в Очерскую спортшколу № 2 в сентябре 2018 года в должности учителя физкультуры и ОБЖ. Он организовал работу ФК «Юниор», который наоднократно становился чемпионом соревнований различного уровня. Помимого этого, Кожевников являлся руководителем военно-патриотического клуба «Юный спецназовец» и был активным участником общественной организации ветеранов «Боевое братство». Он погиб в мае 2024 года, сообщал ранее на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Очерского округа Алексей Солодников.
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