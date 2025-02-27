Победившая алкоголизм любимица «Спартака» летит с сенсационным шоу в Екатеринбург

В некоторые дни будет сразу четыре концерта звезд разных жанров — от поп-музыки до панка
Март подготовил для екатеринбуржцев яркие гастроли. В столицу Урала приедет прервавшая ранее гастроли из-за алкоголизма МакSим — ее обожают фанаты футбольного клуба «Спартак», Ева Польна с яркими танцами, харизматичная Надежда Кадышева и Мот. Также на разных площадках города выступят популярные комики — Стас Старовойтов, Илья Соболев, Варвара Щербакова и Андрей Бебуришвили. Самые громкие выступления первого месяца весны — в афише URA.RU.
- 1 марта — самый эпатажный артист 90-х Шура выступит в «Руки Вверх! Бар». В честь 50-летия артист устроит шоу и исполнит любимые песни поклонников — «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и другие. Начало в 20:00, билеты от 3800 рублей. 18+
- 4 марта — группа «Аффинаж» едет на Урал с программой «Лучшее», в рамках которой прозвучат песни из раннего творчества коллектива и всем знакомые хиты. Музыканты выступят в 19:00 в концерт-холле «Свобода», билеты — от 1800 рублей. 16+
- 6 марта — Варвара Щербакова, Александра Муратова, Ольга Парфенюк и Наталья Борисова приедут с шоу «Женский форум», в котором девушки вместе с залом будут говорить о наболевшем. Мероприятие пройдет в «МТС Live Холл» в 20:00, места — от 1200 рублей. 18+
- 7 марта — группа «Пикник», перед чьим концертом год назад произошел теракт в московском «Крокус Сити Холл», вновь едет в весенний тур. В Екатеринбурге коллектив выступит с новой программой «Один на один». Помимо полюбившихся песен зрителей удивят лазерной инсталляцией и видеорядом. Шоу пройдет в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 2600 рублей. 12+
- 7 марта — яркий и неповторимый вечер устроит Стас Пьеха. Певец намерен покорить уральских слушателей дружеской атмосферой и красивой музыкой в ККТ «Космос». Начало в 19:00, входной билет — от 2000 рублей. 12+
- 7 марта — Антохи МС считается одним из самых самобытных музыкантов. Последний раз он выступал в CENTER Club в 2018 году, а спустя семь лет решил повторить успешный кейс. Билеты от 1500 рублей, начало в 19:00. 16+
- 8 марта — «Хор Турецкого» подготовил подарок в честь Международного женского дня: праздничный концерт-поздравление лучшей половины человечества. Зрительницы услышат проникновенные баллады о любви и мировые хиты в эксклюзивных аранжировках в ККТ «Космос». У коллектива запланировано два концерта — в 15:00 и 19:00, билетов осталось очень мало, цена — 2800 рублей. 12+
- 8 марта — кроме романтического настроя в женский праздник, можно отправиться за панк-атмосферой. «План Ломоносова» с солистом Александром Ильиным (Семен Лобанов из сериала «Интерны») устроит яркий концерт в честь своего 15-летия. Выступление пройдет в «Свободе» в 19:00, вход — 2000 рублей. 16+
- 8 марта — более лиричное шоу «MYFEST 2025. Весна для нее» устроят в TeleClub. Вечер женской силы, эмоций и творчества организуют певицы MONA, Асия и Просто Лера. Начало в 19:00, билеты стоят от 2000 рублей. 16+
- 8 марта — еще один способ провести праздник оригинально — отправиться на концерт группы «Каспийский груз». В юбилейный тур в честь 10-летия альбома «Сторона А сторона Б» включен и Екатеринбург. Дуэт намерен собрать полный зал в «МТС Live Холл». Начало в 20:00, билеты — от 2250 рублей. 18+
- 9 марта — в «Свобода концерт холл» соберутся звезды 90-х: «Стрелки», «Отпетые мошенники», «Краски», «Премьер Министр» и другие легенды российского шоу-бизнеса. «Дискотека звезд» пройдет в «Свобода концерт холл» в 16:00, вход от 3500 рублей. 12+
- 9 марта — яркая и харизматичная Ева Польна выступит в «МТС Live Холл». Билеты разбирают быстро, стоят они от 2500 рублей. Начало шоу в 19:00. 6+
- 14 марта — живой звук, главные хиты и невероятная энергетика накроет «МТС Live Холл». Здесь выступит певец Мот, который порадует фанатов песнями «Капкан», «Случайности не случайны», «Мурашками», «День и ночь». Артист выйдет на сцену в 19:00, билеты стоят от 1500 рублей. 12+
- 15 марта — стендап-комик и ведущий шоу «Открытый микрофон» Андрей Бебуришвили спустя три месяца вернется на Урал, чтобы окунуть уральцев в мир юмора. Концерт пройдет в ККТ «Космос» в 19:00, билеты — от 1700 рублей. 18+
- 15 марта — «Восточный округ» с большим концертом, посвященным 20-летию группы, исполнит главные хиты на сцене «Фабрики». Начало в 20:00, билеты обойдутся в 2000 рублей и дороже. 16+
- 16 марта — Дворец культуры железнодорожников принимает у себя группу «Бутырка». Русский шансон, блатная песня и городской романс прозвучат в 18:00, билеты — от 1300 рублей. 16+
- 18 марта — Надежда Кадышева, билеты на которую моментально разлетаются, едет в Екатеринбург с программой «Плывет веночек». С местами в «МТС Live Холл» стоит поторопиться, их осталось немного, цена вопроса — от 3200 рублей. Начало концерта в 20:00. 6+
- 19 марта — народный артист России Александр Маршал представит уральцам новую программу «Мы вернемся домой». Во Дворце культуры железнодорожников певец порадует поклонников знакомыми песнями — «Белый пепел», «Ливень», «Орел», «Погоди, постой», «Отпускаю», «Невеста» и другими. Музыкант выйдет на сцену в 19:00. Билеты — от 1800 рублей.
- 19 марта — хедлайнер фестиваля «Ночь музыки-2024» Антон Беляев и его группа Therr Maitz везут в столицу Урала шоу, где сыграет поп-рок и диско-фанк. Коллектив, который попадал в рейтинг лучших артистов по версии iTunes и Apple Music и получал награду европейского MTV, даст концерт в ККТ «Космос» в 19:00, билеты стоят 3500 рублей.
- 19 марта — группа «Мираж» ждет поклонников в ресторане «Максимилианс». Хиты и новые песни, зажигательные танцы стартуют в 21:00. Вход строго 18+, билеты от 1900 рублей.
- 20 марта — «пионер» и легенда отечественного стендапа Стас Старовойтов выступит во Дворце молодежи. Шутки о гастролях, разрушенных браках, вредных привычках и съемках в кино — все это екатеринбуржцы услышат в конце марта. Стендап начнется в 19:00, билеты от 1500 рублей. 18+
- 20 марта — в этот же день в ККТ «Космос» выступит другой комик — Илья Соболев. Резидент Comedy Club представит сольную программу, где поклонников ожидают невероятные перформансы, абсурдные шутки и экспрессивное шоу. Начало в 19:00, вход — от 1200 рублей. 18+
- 20 марта — легендарная группа 25/17 едет в тур в честь 10-летия альбома «Русский подорожник». Коллектив планирует побывать и в Екатеринбурге, где даст концерт в «МТС Live Холл». Гостей ждут в 20:00, билеты в наличии, стоят от 2800 рублей. 16+
- 21 марта — музыкант Саша Спилберг, которая прославилась ранее как YouTube-блогер, выступит в концертхолле «Свобода» в 23:30. Организаторы обещают танцы до утра и авторский dj-сет. Вход на тусовку для девушек до 1:00 бесплатный, билеты же стоят от 500 рублей.
- 22 марта — в Екатеринбург едет еще один хэдлайнер «Ночи музыки» прошлых годов. Певица МакSим планирует собрать полный зал в «МТС Live Холл». Спеть вместе с артисткой «Знаешь ли ты», «Научусь летать» и «Мой рай» фанаты смогут в 19:00, билеты стоят от 2500 рублей. 12+
- 22 марта — группа, которая написала и исполнила десятки мощных англоязычных хитов, таких как Take My Love, You’ll Never Meet an Angel, Lonely, Mystery, Save. Группа Plazma выступит в «Руки Вверх! Бар» в 20:00. Попасть на камерный концерт можно за 1800 рублей и дороже. 18+
- 26 марта — рок- и поп-певец из Казахстана Владимир Золотухин с группой Zoloto выступит в «Свобода концерт-холл». Команда исполнит песни с нового альбома и те, что уже давно в плейлистах поклонников. Начало в 19:00, стоимость — от 2300 рублей. 16+
- 26 марта — громко прогремевшая в соцсетях «Комната культуры» впервые приедет в Екатеринбург с концертом. Авторы хитов «Поезда», «Привет», «Все они о тебе» встретятся с фанатами на площадке TeleClub в 19:00, танцпол обойдется в 4500 рублей. 12+
- 28 марта — одна из наиболее успешных российских рок-групп под руководством Валерия Кипелова выступит в «МТС Live Холл». Группа «Кипелов» презентует совершенно новый материал и сыграет лучшие композиции за все время существования коллектива. Начало в 19:00, билеты от 2500 рублей. 6+
- 29 марта — «Корни», «Игорек», «Вирус», «Фактор 2», «Краски», «Отпетые мошенники» устроят «Дискач 90-х Fest» во ДИВС. Трехчасовое шоу с неподражаемыми кумирами 90-х окунет зрителей в эпоху свободы и драйва. Вход от 1500 рублей, начало в 19:00.
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