26 февраля 2025

В историческом особняке в центре Тюмени хотят открыть винный магазин и раменную

В Тюмени в доме купца Панкратьева хотят открыть бар и раменную
© Служба новостей «URA.RU»
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На первом этаже особняка могут открыть бар
На первом этаже особняка могут открыть бар Фото:

В Тюмени на улице Республики в доме купца Панкратьева могут открыть раменную, бар и винный магазин. Как сообщается в telegram-канале компании «Колесник», которая занимается реставрацией здания, сейчас с потенциальными арендаторами ведутся переговоры.

«Пока ведем переговоры с несколькими барами, раменной и кофейней. На первом этаже как раз есть два помещения, которые подходят для общепита — 53,58 квадратных метра и 273,82 квадратных метра. На втором этаже есть помещение 269,72 квадратных метров с двумя большими террасами и балконом. Здесь можно сделать винный магазин, джаз-бар или книжный», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU писало, что реконструкцию особняка планировали завершить к концу 2024 года. Но сроки перенеслись, работы пообещали закончить в текущем году. 

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В Тюмени на улице Республики в доме купца Панкратьева могут открыть раменную, бар и винный магазин. Как сообщается в telegram-канале компании «Колесник», которая занимается реставрацией здания, сейчас с потенциальными арендаторами ведутся переговоры. «Пока ведем переговоры с несколькими барами, раменной и кофейней. На первом этаже как раз есть два помещения, которые подходят для общепита — 53,58 квадратных метра и 273,82 квадратных метра. На втором этаже есть помещение 269,72 квадратных метров с двумя большими террасами и балконом. Здесь можно сделать винный магазин, джаз-бар или книжный», — сообщили в компании. Ранее URA.RU писало, что реконструкцию особняка планировали завершить к концу 2024 года. Но сроки перенеслись, работы пообещали закончить в текущем году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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