В историческом особняке в центре Тюмени хотят открыть винный магазин и раменную

В Тюмени на улице Республики в доме купца Панкратьева могут открыть раменную, бар и винный магазин. Как сообщается в telegram-канале компании «Колесник», которая занимается реставрацией здания, сейчас с потенциальными арендаторами ведутся переговоры.
«Пока ведем переговоры с несколькими барами, раменной и кофейней. На первом этаже как раз есть два помещения, которые подходят для общепита — 53,58 квадратных метра и 273,82 квадратных метра. На втором этаже есть помещение 269,72 квадратных метров с двумя большими террасами и балконом. Здесь можно сделать винный магазин, джаз-бар или книжный», — сообщили в компании.
Ранее URA.RU писало, что реконструкцию особняка планировали завершить к концу 2024 года. Но сроки перенеслись, работы пообещали закончить в текущем году.
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