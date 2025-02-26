В ЯНАО открылось движение по зимнику для машин массой до 30 тонн

Зимник Коротчаево-Красноселькуп открыт с 12:00 (архивное фото)
С 12:00 открывается движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С 12:00 часов откроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Дорога доступна для всех автомобилей массой до 30 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.
Ранее было объявлено об открытии зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. О причинах закрытия зимников и об актуальном состоянии зимних автодорог в ЯНАО URA.RU писало в отдельном материале.
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