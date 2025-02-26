26 февраля 2025

В ЯНАО открылось движение по зимнику для машин массой до 30 тонн

В ЯНАО открылось движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник Коротчаево-Красноселькуп открыт с 12:00 (архивное фото)
Зимник Коротчаево-Красноселькуп открыт с 12:00 (архивное фото) Фото:

С 12:00 открывается движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 12:00 часов откроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Дорога доступна для всех автомобилей массой до 30 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

Ранее было объявлено об открытии зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. О причинах закрытия зимников и об актуальном состоянии зимних автодорог в ЯНАО URA.RU писало в отдельном материале.

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С 12:00 открывается движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 12:00 часов откроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Дорога доступна для всех автомобилей массой до 30 тонн», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Ранее было объявлено об открытии зимника Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. О причинах закрытия зимников и об актуальном состоянии зимних автодорог в ЯНАО URA.RU писало в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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