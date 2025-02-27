Культовые звезды слетелись в Екатеринбург ради масштабной вечеринки. Фото

В Екатеринбурге прошла дискотека по «Слову пацана» с «На-На» и Суханкиной

27 февраля 2025 в 23:30 Размер текста - 17 +

Группа «На-На» даже спустя 36 лет заводит толпу танцами Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге прошла дискотека «Все хиты» по сериалу «Слово пацана». На одной сцене собрались легендарные артисты, чьи хиты стали символом 80-х и 90-х. На необычную вечеринку посреди рабочей недели заглянуло URA.RU. В ожидании концерта по коридору тут и там мелькали олимпийки и флажки с надписью СССР. Кто-то оделся под стать любимым артистам: например, одна из слушательниц сделала небрежную прическу и надела кислотные лосины, чтобы походить на солисток из группы «Комбинация». Лев Зулькарнаев отвечал за представление артистов Фото: Илья Московец © URA.RU Как только все заняли свои места, на сцену выбежали танцоры, а затем вышел актер родом из Тюмени Лев Зулькарнаев, который сыграл Зиму в нашумевшем сериале «Слово пацана». В этот вечер артист примерил на себя роль ведущего музыкального шоу: он представлял артистов и рассказывал интересные факты о звездах. Первыми зажигать толпу доверили группе «Оризонт», но с современным составом. Сразу после них екатеринбуржцев вышли покорять «На-На»: зажигательные песни «Упала шляпа» и «Фаина» и танцы заставили пуститься в пляс всех без исключения: и сидящих на местах, и людей на танцполе. Следом Сергей Серков из «Ласкового мая» задал лиричное настроение, исполнив легендарные хиты «Розовый вечер», «Детство» и «Седая ночь». Под последнюю зрители особенно громко пели, выкладываясь на все 100 процентов. Татьяна Иванова и группа «Комбинация» напомнила пришедшим своими хитами о вишневой «девятке», бухгалтере и заодно провела небольшой опрос «Кто смотрел „Слово пацана“». «Когда меня спрашивают, смотрела ли я сериал, я говорю, что я не люблю документальное кино. Чего мне там нового покажут? Я только недавно забыла, как это было», — пошутила Иванова. На сцене также блистали Авраам Руссо и экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Однако некоторые артисты в Екатеринбурге не выступили: из-за корректировки программы на сцену не вышли французский диско-дуэт Ottawan, Виктор Салтыков и Игорь Тальков-младший. В начале февраля легенды 90-х и 2000-х устроили трехчасовую дискотеку. На шоу артисты вызывали людей на сцену и выходили к ним в зал и заставляли плясать. Как это было — в репортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошла дискотека «Все хиты» по сериалу «Слово пацана». На одной сцене собрались легендарные артисты, чьи хиты стали символом 80-х и 90-х. На необычную вечеринку посреди рабочей недели заглянуло URA.RU. В ожидании концерта по коридору тут и там мелькали олимпийки и флажки с надписью СССР. Кто-то оделся под стать любимым артистам: например, одна из слушательниц сделала небрежную прическу и надела кислотные лосины, чтобы походить на солисток из группы «Комбинация». Как только все заняли свои места, на сцену выбежали танцоры, а затем вышел актер родом из Тюмени Лев Зулькарнаев, который сыграл Зиму в нашумевшем сериале «Слово пацана». В этот вечер артист примерил на себя роль ведущего музыкального шоу: он представлял артистов и рассказывал интересные факты о звездах. Первыми зажигать толпу доверили группе «Оризонт», но с современным составом. Сразу после них екатеринбуржцев вышли покорять «На-На»: зажигательные песни «Упала шляпа» и «Фаина» и танцы заставили пуститься в пляс всех без исключения: и сидящих на местах, и людей на танцполе. Следом Сергей Серков из «Ласкового мая» задал лиричное настроение, исполнив легендарные хиты «Розовый вечер», «Детство» и «Седая ночь». Под последнюю зрители особенно громко пели, выкладываясь на все 100 процентов. Татьяна Иванова и группа «Комбинация» напомнила пришедшим своими хитами о вишневой «девятке», бухгалтере и заодно провела небольшой опрос «Кто смотрел „Слово пацана“». «Когда меня спрашивают, смотрела ли я сериал, я говорю, что я не люблю документальное кино. Чего мне там нового покажут? Я только недавно забыла, как это было», — пошутила Иванова. На сцене также блистали Авраам Руссо и экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. Однако некоторые артисты в Екатеринбурге не выступили: из-за корректировки программы на сцену не вышли французский диско-дуэт Ottawan, Виктор Салтыков и Игорь Тальков-младший. В начале февраля легенды 90-х и 2000-х устроили трехчасовую дискотеку. На шоу артисты вызывали людей на сцену и выходили к ним в зал и заставляли плясать. Как это было — в репортаже URA.RU.