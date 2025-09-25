25 сентября 2025

В центре Екатеринбурга исчез известный всему миру памятник. Фото, видео

«Памятник клавиатуре» вывезли с набережной в Екатеринбурге
Всемирно известный «Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге исчез. Арт-объект полностью вывезли с набережной реки Исеть, заметил корреспондент URA.RU. 

Место, где находился памятник, оградили, сейчас на площадке видна лишь земля. Демонтаж связан с началом реставрационных работ, приуроченных к 20-летию арт-объекта.

«Памятник клавиатуре» был установлен в Екатеринбурге в 2005 году художником Анатолием Вяткиным и стал одним из символов города, получив мировую известность после публикации в New York Times. Во время реставрации, которая займет около месяца, рабочие очистят элементы от слоев краски, выровняют и приподнимут клавиши, чтобы они не проседали. Подробнее об истории необычного арт-объекта — в материале URA.RU.

