Всемирно известный «Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге исчез. Арт-объект полностью вывезли с набережной реки Исеть, заметил корреспондент URA.RU.
Место, где находился памятник, оградили, сейчас на площадке видна лишь земля. Демонтаж связан с началом реставрационных работ, приуроченных к 20-летию арт-объекта.
«Памятник клавиатуре» был установлен в Екатеринбурге в 2005 году художником Анатолием Вяткиным и стал одним из символов города, получив мировую известность после публикации в New York Times. Во время реставрации, которая займет около месяца, рабочие очистят элементы от слоев краски, выровняют и приподнимут клавиши, чтобы они не проседали. Подробнее об истории необычного арт-объекта — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!