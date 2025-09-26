Стройку на земле с древними артефактами запретили в Екатеринбурге

На участке в Заречном микрорайоне Екатеринбурга, который планировали отдать под застройку, археологи запретили работы. В земле нашли старинные артефакты и культурный слой XVIII — начала ХХ века. Это следует из данных на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия.
«В результате археологических исследований, проведенных в полевой сезон 2025 года, было выявлено 11 территорий распространения культурного слоя. В связи с тем, что данная территория формировалась и развивалась как единый жилой комплекс при Верх-Исетском заводе, было принято решение объединить все участки в один памятник. Таким образом, выявлен объект культурного наследия „Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX вв. в границах микрорайона Старый ВИЗ“», — следует из экспертизы.
Общая площадь раскопок составила 107,6 тысяч квадратных метров. Их проводили с июня по август 2025 года в границах улиц Бебеля, Готвальда и берега реки Исеть. В земле нашли фарфоровую, гончарную и керамическую посуду, а также предметы из железа, стекла, кости домашних животных. Площадь культурного слоя составила 25,4 тысячи «квадратов».
В связи с этим стройку на данном участке запретили. «Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ... и иных работ на земельном участке невозможно», — говорится в документе.
