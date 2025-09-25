Площадь пожара составила 200 квадратных метров
Ранним утром 26 сентября в Екатеринбурге загорелось здание на улице Артинская, 22. Внутри находился сервис и магазин запчастей для лодочных моторов. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Площадь пожара 200 квадратных метров. Сгорел сервис и магазин запчастей для лодочных моторов. О пострадавших информации нет», — сообщил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
