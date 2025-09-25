25 сентября 2025

Огонь охватил сервис и магазин лодочной техники в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге сгорел сервис и магазин для лодочных моторов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь пожара составила 200 квадратных метров
Площадь пожара составила 200 квадратных метров Фото:

Ранним утром 26 сентября в Екатеринбурге загорелось здание на улице Артинская, 22. Внутри находился сервис и магазин запчастей для лодочных моторов. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Площадь пожара 200 квадратных метров. Сгорел сервис и магазин запчастей для лодочных моторов. О пострадавших информации нет», — сообщил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ранним утром 26 сентября в Екатеринбурге загорелось здание на улице Артинская, 22. Внутри находился сервис и магазин запчастей для лодочных моторов. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Площадь пожара 200 квадратных метров. Сгорел сервис и магазин запчастей для лодочных моторов. О пострадавших информации нет», — сообщил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...