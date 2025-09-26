«Принесу пользу»: екатеринбуржец после скандала во Вьетнаме уехал на СВО

Екатеринбуржец, избитый и ограбленный во Вьетнаме, уехал на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина уже проходит подготовку
Мужчина уже проходит подготовку Фото:

Екатеринбуржец, которого летом избили и ограбили на отдыхе во Вьетнаме, подписал контракт с МО РФ и готовится уехать в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом мужчина сообщил URA.RU.

Как писало URA.RU, уралец приехал во Вьетнам весной. Но в мае попал в неприятную ситуацию. У него украли мопед, который он арендовал у местного жителя. Владелец попросил компенсацию в 500 долларов, екатеринбуржец был готов заплатить вдвое меньше.

«Рядом стояли двое русских, которым я стал рассказывать ситуацию, и уточнил, что, возможно, мопед у меня украл именно его владелец. После этого вьетнамец взял железную палку и побежал за мной. Я пытался убежать, но споткнулся, он начал бить меня. Затем я пошел в полицию, чтобы снять побои», — вспоминает потерпевший.

Житель Екатеринбурга не исключает, что кражу мог подстроить хозяин мопеда, чтобы получить компенсацию. Он открывал сбор средств, чтобы вернуться домой.

«Месяц назад я отправился на СВО. Сейчас нахожусь в Крыму, прохожу обучение. Я разбираюсь в IT, в технологиях. Мне интересно поработать с дронами. Я чувствую, что в этой области принесу гораздо больше пользы, чем если попаду в штурмовые войска. Попав в армию, я уже потерял шесть кг», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подготовка проходит на высоком уровне. «Сейчас нахожусь на полигоне. Он хороший, большой. Надеюсь, что мне дадут реализовать свои знания и навыки в технологиях. Я так, правда, больше пользы принесу», — заключил мужчина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец, которого летом избили и ограбили на отдыхе во Вьетнаме, подписал контракт с МО РФ и готовится уехать в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом мужчина сообщил URA.RU. Как писало URA.RU, уралец приехал во Вьетнам весной. Но в мае попал в неприятную ситуацию. У него украли мопед, который он арендовал у местного жителя. Владелец попросил компенсацию в 500 долларов, екатеринбуржец был готов заплатить вдвое меньше. «Рядом стояли двое русских, которым я стал рассказывать ситуацию, и уточнил, что, возможно, мопед у меня украл именно его владелец. После этого вьетнамец взял железную палку и побежал за мной. Я пытался убежать, но споткнулся, он начал бить меня. Затем я пошел в полицию, чтобы снять побои», — вспоминает потерпевший. Житель Екатеринбурга не исключает, что кражу мог подстроить хозяин мопеда, чтобы получить компенсацию. Он открывал сбор средств, чтобы вернуться домой. «Месяц назад я отправился на СВО. Сейчас нахожусь в Крыму, прохожу обучение. Я разбираюсь в IT, в технологиях. Мне интересно поработать с дронами. Я чувствую, что в этой области принесу гораздо больше пользы, чем если попаду в штурмовые войска. Попав в армию, я уже потерял шесть кг», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что подготовка проходит на высоком уровне. «Сейчас нахожусь на полигоне. Он хороший, большой. Надеюсь, что мне дадут реализовать свои знания и навыки в технологиях. Я так, правда, больше пользы принесу», — заключил мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...