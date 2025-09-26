«Принесу пользу»: екатеринбуржец после скандала во Вьетнаме уехал на СВО

Екатеринбуржец, которого летом избили и ограбили на отдыхе во Вьетнаме, подписал контракт с МО РФ и готовится уехать в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом мужчина сообщил URA.RU.
Как писало URA.RU, уралец приехал во Вьетнам весной. Но в мае попал в неприятную ситуацию. У него украли мопед, который он арендовал у местного жителя. Владелец попросил компенсацию в 500 долларов, екатеринбуржец был готов заплатить вдвое меньше.
«Рядом стояли двое русских, которым я стал рассказывать ситуацию, и уточнил, что, возможно, мопед у меня украл именно его владелец. После этого вьетнамец взял железную палку и побежал за мной. Я пытался убежать, но споткнулся, он начал бить меня. Затем я пошел в полицию, чтобы снять побои», — вспоминает потерпевший.
Житель Екатеринбурга не исключает, что кражу мог подстроить хозяин мопеда, чтобы получить компенсацию. Он открывал сбор средств, чтобы вернуться домой.
«Месяц назад я отправился на СВО. Сейчас нахожусь в Крыму, прохожу обучение. Я разбираюсь в IT, в технологиях. Мне интересно поработать с дронами. Я чувствую, что в этой области принесу гораздо больше пользы, чем если попаду в штурмовые войска. Попав в армию, я уже потерял шесть кг», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что подготовка проходит на высоком уровне. «Сейчас нахожусь на полигоне. Он хороший, большой. Надеюсь, что мне дадут реализовать свои знания и навыки в технологиях. Я так, правда, больше пользы принесу», — заключил мужчина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!