25 сентября 2025

Автовоз с иномарками за сотни миллионов рублей заметили в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иномарки отправились на гоночный автодром в Казань
Иномарки отправились на гоночный автодром в Казань Фото:

В Екатеринбурге на одной из парковок заметили автовоз, который перевозил дорогие иномарки. Общая ценность всех машин превышает 100 миллионов рублей. Необычной находкой поделились очевидцы в соцсетях.

На первом автовозе были сразу две Lamborghini Huracan Technica, Porsche 911 (991) GT3RS и McLaren 720s. На соседнем перевозчике находились Ferrari 296 GTB и Nissan GTR R-35. Цены на иномарки стартуют от 10 миллионов рублей. Только один итальянский спорткар от Lamborghini обойдется в 40 миллионов рублей.

Все авто отправились в Казань на гоночный автодром KazanRing. Посетители гоночной трассы заметили элитные иномарки со свердловскими номерами. Недавно желтая Ferrari угодила в аварию на Пермском тракте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на одной из парковок заметили автовоз, который перевозил дорогие иномарки. Общая ценность всех машин превышает 100 миллионов рублей. Необычной находкой поделились очевидцы в соцсетях. На первом автовозе были сразу две Lamborghini Huracan Technica, Porsche 911 (991) GT3RS и McLaren 720s. На соседнем перевозчике находились Ferrari 296 GTB и Nissan GTR R-35. Цены на иномарки стартуют от 10 миллионов рублей. Только один итальянский спорткар от Lamborghini обойдется в 40 миллионов рублей. Все авто отправились в Казань на гоночный автодром KazanRing. Посетители гоночной трассы заметили элитные иномарки со свердловскими номерами. Недавно желтая Ferrari угодила в аварию на Пермском тракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...