В Екатеринбурге на одной из парковок заметили автовоз, который перевозил дорогие иномарки. Общая ценность всех машин превышает 100 миллионов рублей. Необычной находкой поделились очевидцы в соцсетях.
На первом автовозе были сразу две Lamborghini Huracan Technica, Porsche 911 (991) GT3RS и McLaren 720s. На соседнем перевозчике находились Ferrari 296 GTB и Nissan GTR R-35. Цены на иномарки стартуют от 10 миллионов рублей. Только один итальянский спорткар от Lamborghini обойдется в 40 миллионов рублей.
Все авто отправились в Казань на гоночный автодром KazanRing. Посетители гоночной трассы заметили элитные иномарки со свердловскими номерами. Недавно желтая Ferrari угодила в аварию на Пермском тракте.
