Учился в Поволжье, выезжал на ЧП: справка о новом прокуроре Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов официально представил нового прокурора Екатеринбурга — полковника юстиции Игоря Корелова. В надзорном ведомстве он успел поработать на разных позициях. В открытых источниках информации о новом прокуроре не так много, но коллеги отзываются о нем положительно. Что известно про Игоря Корелова, — в справке URA.RU.
Карьера
Корелов родился в 1983 году. Его называют представителем «самарской школы», поскольку он закончил юридический вуз в Поволжье. В 2016 году он получил должность руководителя прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга. Это произошло во время массовой ротации в прокурорских рядах, которую проводил тогдашний Генеральный прокурор России Юрий Чайка. Через пять лет Корелова перевели на аналогичную должность в прокуратуру Чкаловского района.
Крупное повышение
Этим летом пошли слухи об отставке Светланы Кузнецовой, которая последние десять лет возглавляла екатеринбургскую прокуратуру. Тогда же появились сведения, что Корелов может занять ее место. По данным URA.RU, когда Корелов получил новый пост, то ушел в отпуск. Из которого вышел уже в новом статусе. 23 сентября спикер гордумы Анна Гурарий представила его депутатам.
«Рада приветствовать на заседании думы прокурора города, старшего советника юстиции Корелова Игоря Сергеевича. Надеемся на плодотворную работу на благо жителей нашего города», — сказала Гурарий. А сегодня Корелова на заседании коллегии представил мэр Алексей Орлов.
Новым руководителем чкаловской прокуратуры, по словам источника URA.RU, может стать Константин Паначев — глава прокуратуры Орджоникидзевского района.
Выезды на ЧП
Коллеги Корелова рассказывают, что он активно следит за порядком в образовательных учреждениях. В частности, подавал иски в отношении школ и детских садов, где нет пандусов для инвалидов. Также Корелов боролся с сомнительной рекламой в Сети — к примеру, с рекламой «обналички».
29 июля Корелов выезжал на место обрушения офисного здания на улице Мартовской. Тогда обошлось без пострадавших. А до этого он выезжал на место пожара в поселке Горный Щит, где погибли трое детей и женщина. По факту гибели было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
