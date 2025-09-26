Челябинскую КПРФ возглавит молодой свердловский комсомолец

Новым секретарем челябинского обкома КПРФ вместо сложившего с себя полномочия Игоря Егорова станет 30-летний Денис Курочкин — член центрального комитета КПРФ, руководитель Ленинского комсомола по УрФО (молодежное крыло коммунистов). Эту информацию URA.RU подтвердил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«В ходе прошедшей избирательной кампании КПРФ подтвердила статус главной оппозиционной силы. Тем не менее президиум ЦК принял решение усилить работу целого ряда региональных отделений в преддверии больших выборов 2026 года. Речь о защите прав трудящихся, активизации политической и протестной работы по ключевым вопросам, таким как рост тарифов ЖКХ и оптимизация социальной сферы», — заявил Афонин.
Он добавил, что у Курочкина есть необходимый опыт, он прошел серьезную политическую школу в рядах молодежной организации партии и на должности секретаря свердловского обкома КПРФ. «Челябинская область является одной из приоритетных для коммунистической партии, и мы уверены, что кадровые изменения позволят более энергично и эффективно отстаивать интересы южноуральцев», — добавил Афонин.
Игорь Егоров, чью отставку приняли сегодня, останется членом центрального комитета партии и усилит работу по гуманитарной помощи бойцам СВО. По словам Афонина, в этом плане челябинские коммунисты — одни из лидеров в стране.
Денис Курочкин окончил строительный факультет Уральского федерального университета. В ленинский комсомол КПРФ вступил в 2011 году, активничал сперва в екатеринбургском горкоме, в 2014 году стал первым секретарем комсомола. В Екатеринбурге он, в частности, известен по критике «Ельцин Центра».
