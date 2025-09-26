В свердловских лесах появились опята, и грибники вывозят их в багажниках машин. Как написала в соцсети одна из любительниц тихой охоты, она была в ауте, когда увидела, сколько урожая ей удалось собрать.
«Приехали, зашли в лес, сначала пусто было, потом нашли одну березу, усыпанную опятами. Пошли дальше, а потом как в тумане... Они просто напали на нас, даже ступить было сложно, прятались в траве и листве. На весь лес только и слышно было: „О! Еще! И там! Еще!“ (без мата не обошлось). Я была в ауте», — призналась участница группы «» во «ВКонтакте».
На фото видно, что ей и подруге удалось набрать несколько огромных мешков опят. Они с трудом уместились в багажнике. «Это в пакетах выглядит компактно, а дома я ахнула. Что же делать? До ночи мыла, сегодня сражаюсь с их приготовлением», — добавила свердловчанка. Свой урожай она насобирала около поселка Первомайский (Горноуральский округ).
О том, что на Урале много опят, пишут и другие пользователи. Так, грибы собирают в Березовском, Сысерти, Первоуральске, Двуреченске, Среднеуральске, пригородах Екатеринбурга, на Балтыме, в Богдановиче и других локациях. Какие грибы еще можно успеть найти в лесу в сентябре, — в заметке URA.RU.
