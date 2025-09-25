Молодежный кластер «Салют» станет площадкой кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге

Молодежный кластер «Салют» станет одной из пяти площадок международного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге. 27 сентября здесь проведут три бесплатных кинопоказа и мастер-классы от представителей киноиндустрии.
«Очень символично, что одним из первых мероприятий, которое пройдет в „Салюте“, станет международный кинофестиваль. Мы планируем и в дальнейшем продолжать тему кино. Например, вынашиваем идею музея кинотеатра, где разместим исторические находки, которые мы обнаружили в ходе реконструкции. И, конечно, мы будем рады видеть на площадке и другие мероприятия для молодежи. Вчера мы подписали соглашение с УрФУ и администрацией города, сейчас активно планируем мероприятия, которые пройдут в „Салюте“», — рассказал URA.RU директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.
В 13:00 сценарист и педагог драматургии Екатерина Кожушаная расскажет, как пользоваться системой форм коротких метров, разделять внешнюю и внутреннюю линии фильма. В 14:00 продюсер и медиаменеджер Ян Трунцев поделится опытом управления личным брендом и раскроет секрет, как продвигать себя в блогах.
Также в кластере пройдет специальный показ «Фильм о фильме», где будут представлены документальные работы о создании крупнейших российских кинопроектов: в 15:00 — «Финист. Первый богатырь», в 17:00 — «Красный шелк», 19:00 — «Дети перемен». Участие во всех мероприятиях бесплатное. Необходима лишь предварительная регистрация.
Молодежный кластер «Салют» открылся в Екатеринбурге в августе 2025 года. Инициаторами трансформации старейшего кинотеатра города, который был закрыт последние пять лет, стали правительство Свердловской области и администрация города. Власти решили передать здание СОФПП, который реализовал на базе «Салюта» площадку для поддержки молодежных инициатив.
