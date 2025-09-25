Второй после губернатора: что известно про чиновника, которого Паслер первым взял в команду

Утвержденный на должность первого замгубернатора Алексей Шмыков — тот человек, который выполняет обязанности главы региона, пока тот в отпуске. Он начинал свой путь в энергетике, успел поработать на муниципальной и госслужбе, пять лет был мэром. В 2021 году экс-губернатор Евгений Куйвашев предложил ему стать первым заместителем, а в 2025-м уже новый глава региона Денис Паслер попросил его остаться на этой должности. Днем 25 сентября депутаты кандидатуру Шмыкова поддержали, таким образом, он стал первым из членов правительства, кто лишился приставки «исполняющий обязанности». Подробнее о нем — в справке URA.RU.
Образование
Шмыкову 50 лет. Свой юбилей он отметил 11 сентября. Родился будущий первый заместитель свердловского губернатора в селе Гура Сюмсинского района Удмуртской АССР. Закончил Ижевскую государственную сельхозакадемию по специальности «Электрофикация и автоматизация сельского хозяйства», а в 2008 году получил второе высшее образование в УрГУ имени Горького (ныне УрФУ).
Начало трудового пути
После окончания Ижевского вуза пошел на производство. Начал свой трудовой путь с должности инженера-конструктора АООТ «Ижсталь». Через два года, в возрасте 24-х лет, переехал в город Каменск-Уральский (Свердловская область). Работал в МУП «Каменск-Уральские энергетические сети» инженером ПТО, а затем возглавил этот отдел. В 2005 году Шмыков стал директором МУП «Горсвет» муниципалитета, а через год РКЭС филиала «ВостокКомэнерго» ЗАО «Комэнерго».
С 2006 по 2013 год занимал пост первого замглавы администрации Каменска-Уральского по горхозу. Затем стал директором по продажам ОАО «Свердловэнергосбыт».
С 2014 по 2016 года Шмыков являлся первым заместителем министра энергетики Свердловской области. Он курировал вопросы развития ЖКХ в регионе. Пять лет, с 2016 по 2021 год, был мэром Каменска-Уральского.
Назначение на пост первого замгубернатора
30 сентября 2021 года Шмыков по приглашению Куйвашева перешел в правительство. Он стал и. о. первого замгубернатора вместо Александра Высокинского, который продолжил карьеру в Совете Федерации. На этом посту он курировал деятельность министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов, МинАПК и потребительского рынка, а также департамент ветеринарии.
В октябре кандидатуру Шмыкова утвердили депутаты регионального заксо, а уже через несколько дней он исполнял обязанности главы региона — Евгений Куйвашев с 18 по 25 октября был в отпуске.
В январе 2023 года Шмыков был куратором реализации программы комплексного развития территорий в Свердловской области. Проект, предполагающий снос ветхих домов, стартовал в регионе в середине 2021-го года.
В апреле возглавил, по решению Куйвашева, оперштаб по восстановлению поселка Сосьва. Тогда пожар уничтожил десятки домов, ситуация находилась на личном контроле президента РФ Владимира Путина. В Сосьве работал глава МЧС Александр Куренков. В июле Шмыков был назначен ответственным за развитие беспилотных систем в Свердловской области.
В марте 2025 года Куйвашев еще больше усилил первого зама. Шмыков стал полностью отвечать за социально-экономическое развитие региона, в том числе, в сферах финансов, бюджетной, налоговой политики, регулирования контрактной системы, государственного регулирования цен (тарифов), за госзакупки.
Работа в команде Паслера
После официального вступления в должность Дениса Паслера (16 сентября 2025 года), правительство подало в отставку. Все члены кабмина продолжили работать с приставкой «исполняющий обязанности». По Уставу, первым в должности необходимо утвердить первого зама и трех министров (соцполитики, финансов и МУГИСО).
19 сентября депутаты комитета по промышленности свердловского заксо утвердили кандидатуру Шмыкова, внесенную новым губернатором, на пост первого заместителя. Тогда замгубернатора-руководитель аппарата главы региона и кабмина Иван Детченя характеризовал претендента на должность как «ответственного и требовательного». А первый вице-спикер заксо, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий оценил стиль работы Шмыкова — «без шума и популизма».
Те, кто плотно работает со Шмыковым, действительно, знают, что он не любит публичность. «Он — хозяйственник, очень ответственный и толковый. В отраслях, которые курирует, разбирается досконально», — добавил один из собеседников в правительстве.
«Мы плавно вошли в очередные этапы и стадии формирования правительства, все включились в формирование бюджета... Алексея Викторовича вы все знаете и по работе главой города, по должности первого заместителя губернатора, поэтому надеюсь, что поддержите. По задачам с Алексеем Викторовичем мы предварительно переговорили. Они будут немного переконфигурированы, акценты точечно сделаны, а сегодня работу надо организовывать, продолжать. Правительство работает над бюджетом, есть задачи по отопительному сезону. Просьба кандидатуру рассмотреть», — выступил днем 25 сентября на заседании заксобрания сам Паслер. Депутаты кандидатуру первого зама одобрили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!