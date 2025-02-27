Воспитатели бегут из детсада в ЯНАО

Из детского сада «Родничок» в Надыме (ЯНАО) за три месяца уволились 10 воспитателей и два специалиста. Об уходе сотрудников сообщили обеспокоенные родители в социальных сетях.
«Как долго будет происходить бардак в МДОУ „Детский сад Родничок“ города Надыма? Вас совсем не беспокоит колоссальная потеря кадров данного сада? С конца декабря по февраль уволилось около 10 воспитателей и два специалиста», — написали в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
По сообщению анонима, родители много раз обращались с вопросом об увольнении сотрудников к заведующей детсадом Юлии Ростовщиковой. По их мнению, руководитель якобы «выживает» специалистов. «Воспитатели будут увольняться, так как работают в две смены без доплат и с колоссальной нагрузкой. Ситуация с помощниками воспитателей такая же! И за все это время нет ни единой вакансии воспитателя на сайте „Работа России“ или в ЦЗН», — написал автор поста.
В комментариях к посту департамент образования Надыма отметил, что «Родничок» укомплектован педработниками. «В каждой группе — отдельный помощник воспитателя. Сейчас имеется одна вакансия воспитателя в связи с выездом сотрудника из ЯНАО, новый сотрудник выходит в марте», — написал сотрудник местного депобра.
Замена сотрудников в детских группах действительно происходит, но все педагоги и воспитатели имеют квалификацию, а увольняются специалисты из-за отъезда или выхода на пенсию. Также депобр сообщил, что детские группы разобщают из-за увеличения количества заболевших детей.
Ранее URA.RU писало, что из детсада в Салехарде (ЯНАО) массово уволились воспитатели — за год из «Золотой рыбки» ушли 14 человек. С заведующей детским садом, из-за которой, по словам воспитателей, уволились сотрудники, провели разъяснительную беседу.
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