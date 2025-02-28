Пять экс-министров обороны США выступили против Трампа

Пятеро бывших глав Минобороны США осудили действия администрации президента Штатов Дональда Трампа, связанные с увольнением американских военных лидеров, и обратились с письмом в Конгресс, сообщают иностранные издания. Авторами письма выступили Ллойд Остин, Джеймс Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта и Уильям Перри.
«Пять бывших министров обороны ... осудили увольнение президентом Дональдом Трампом ... председателя Объединенного комитета начальников штабов и нескольких других высокопоставленных военных чиновников, призвав Конгресс провести слушания и заявив, что они пришли к выводу, что офицеры были уволены „исключительно по партийным причинам“», — пишет The Washington Post. Газета ссылается на текст письма.
В своем письме экс-министры призвали Конгресс привлечь Трампа к ответственности за его действия, которые они оценивают как «безрассудные». Авторы обращения выразили мнение, что такие действия требуют должного надзора со стороны законодательных органов, согласно Конституции США.
Бывшие главы Пентагона также подчеркнули необходимость проведения слушаний в обеих палатах Конгресса для оценки потенциального вреда национальной безопасности США от увольнений. Они особо указали на отставку генерала Чарльза Брауна, председателя Комитета начальников штабов, что, по их мнению, может негативно повлиять на добровольные принципы функционирования вооруженных сил.
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