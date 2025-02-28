На Пермском тракте рабочие ограничили движение

28 февраля 2025 в 17:35 Размер текста - 17 +

На 185-м километре трассы проводят ремонт Фото: Денис Моргунов © URA.RU На 185-м километре трассы Пермь — Екатеринбург 28 февраля ограничили движение. На время дорожных работ организовано реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 185-м километре автодороги Р-242 км 185 (Ачитский городской округ) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 185-м километре трассы Пермь — Екатеринбург 28 февраля ограничили движение. На время дорожных работ организовано реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 185-м километре автодороги Р-242 км 185 (Ачитский городской округ) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения. Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.