На Пермском тракте рабочие ограничили движение

На 185-м километре трассы проводят ремонт
На 185-м километре трассы Пермь — Екатеринбург 28 февраля ограничили движение. На время дорожных работ организовано реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 185-м километре автодороги Р-242 км 185 (Ачитский городской округ) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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