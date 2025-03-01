Экс-помощница Байдена озвучила Зеленскому неприятную правду о ЕС

Европейские лидеры в скором времени прекратят поддержку Украины после конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявила экс-помощница бывшего главы Штатов Джо Байдена Тара Рид.
«Поддержки на самом деле нет: как только США доведут дело до конца, те (европейские лидеры — прим. URA.RU) разбегутся», — заявила она в разговоре с RT. По ее словам, Зеленский неверно полагает, что может рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании и Франции. В настоящее время становится очевидным, что «Украине конец», подчеркнула Рид.
Ранее Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности за оказанную Штатами помощь в размере 350 миллиардов долларов. Также он указал на уязвимость Украины в текущий момент.
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