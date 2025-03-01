Экс-помощница Байдена озвучила Зеленскому неприятную правду о ЕС

Рид: когда США доведут дело до конца, ЕС перестанет оказывать Украине поддержку
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Зеленский ошибается в том, что Франция и Великобритания готовы оказать поддержку Украине, отмечает Рид
Зеленский ошибается в том, что Франция и Великобритания готовы оказать поддержку Украине, отмечает Рид Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Европейские лидеры в скором времени прекратят поддержку Украины после конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявила экс-помощница бывшего главы Штатов Джо Байдена Тара Рид.

«Поддержки на самом деле нет: как только США доведут дело до конца, те (европейские лидеры — прим. URA.RU) разбегутся», — заявила она в разговоре с RT. По ее словам, Зеленский неверно полагает, что может рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании и Франции. В настоящее время становится очевидным, что «Украине конец», подчеркнула Рид. 

Ранее Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности за оказанную Штатами помощь в размере 350 миллиардов долларов. Также он указал на уязвимость Украины в текущий момент. 

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Европейские лидеры в скором времени прекратят поддержку Украины после конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявила экс-помощница бывшего главы Штатов Джо Байдена Тара Рид. «Поддержки на самом деле нет: как только США доведут дело до конца, те (европейские лидеры — прим. URA.RU) разбегутся», — заявила она в разговоре с RT. По ее словам, Зеленский неверно полагает, что может рассчитывать на поддержку со стороны Великобритании и Франции. В настоящее время становится очевидным, что «Украине конец», подчеркнула Рид.  Ранее Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности за оказанную Штатами помощь в размере 350 миллиардов долларов. Также он указал на уязвимость Украины в текущий момент. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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