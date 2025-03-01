01 марта 2025

Под Екатеринбургом перекроют трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт завершится к 18:00 по местному времени
Ремонт завершится к 18:00 по местному времени Фото:

В Свердловской области 3 марта перекроют трассу Екатеринбург — Тюмень на 25-м и 27-м километре из-за ремонта ям. Об этом сообщил telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор».

«Р-351 Екатеринбург — Тюмень: возле села Косулино (25-й и 27-й километр) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по ямочному ремонту. Движение по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Дорожники попросили водителей отнестись с пониманием к неудобствам и запланировать свой путь заранее. Уточнить актуальную информацию по состоянию ремонта можно по телефону 8-800-200-63-06.

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В Свердловской области 3 марта перекроют трассу Екатеринбург — Тюмень на 25-м и 27-м километре из-за ремонта ям. Об этом сообщил telegram-канал ФКУ «Уралуправтодор». «Р-351 Екатеринбург — Тюмень: возле села Косулино (25-й и 27-й километр) с 09:00 до 18:00 ведутся работы по ямочному ремонту. Движение по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — говорится в сообщении. Дорожники попросили водителей отнестись с пониманием к неудобствам и запланировать свой путь заранее. Уточнить актуальную информацию по состоянию ремонта можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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