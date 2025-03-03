Лондон и Париж представят Трампу группу стран «Европа-плюс»

Великобритания и Франция представят президенту США Дональду Трампу план по организации группы стран «Европа-плюс», которая возьмет на себя ответственность за размещение миротворцев на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.
«Британия и Франция намерены уже в ближайшие дни представить Трампу группу „Европа-плюс“. В нее включат государства, не входящие в ЕС, например, Канаду. Лондо и Париж надеются на помощь Трампа», — пишет автор статьи.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер пообещал сделать все возможное, чтобы Украина не осталась без поддержки. Однако Европа в своих планах рассчитывает на помощь США, что в свете последних событий кажется маловероятным.
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