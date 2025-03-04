Появились новые подробности в деле об убийстве пермячки с тату в виде змеи, пропавшей в 2023 году

СК: обвиняемый в убийстве родной тети пермяк предстанет перед судом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело в отношении племянника убитой пермячки рассмотрит суд
Уголовное дело в отношении племянника убитой пермячки рассмотрит суд Фото:

Следственное управление СКР по Прикамью раскрыло новые подробности в деле об убийстве пермячки своим братом. По информации ведомства, сообщником 53-летнего мужчины стал его сын.

«По данным следствия, в один из дней декабря 2023 года 53-летний злоумышленник [...] в ходе ссоры совместно со своим сыном задушил потерпевшую», — отметили в ведомстве. По информации краевого управления Следкома, убийство произошло во время ссоры между родственниками, которые в тот день вместе распивали спиртное.

После совершения преступления мужчины сбросили тело женщины в погреб. Пермские волонтеры и полиция несколько месяцев искали пермячку с татуировкой дракона на голове, пока ее тело 27 марта 2024 года не было найдено в частном доме, где и произошло убийство.

В отношении 53-летнего брата погибшей возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). На период следствия он был водворен в СИЗО. 23-летний сын обвиняемого будет отправлен на принудительное лечение. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственное управление СКР по Прикамью раскрыло новые подробности в деле об убийстве пермячки своим братом. По информации ведомства, сообщником 53-летнего мужчины стал его сын. «По данным следствия, в один из дней декабря 2023 года 53-летний злоумышленник [...] в ходе ссоры совместно со своим сыном задушил потерпевшую», — отметили в ведомстве. По информации краевого управления Следкома, убийство произошло во время ссоры между родственниками, которые в тот день вместе распивали спиртное. После совершения преступления мужчины сбросили тело женщины в погреб. Пермские волонтеры и полиция несколько месяцев искали пермячку с татуировкой дракона на голове, пока ее тело 27 марта 2024 года не было найдено в частном доме, где и произошло убийство. В отношении 53-летнего брата погибшей возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). На период следствия он был водворен в СИЗО. 23-летний сын обвиняемого будет отправлен на принудительное лечение. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...