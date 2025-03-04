Появились новые подробности в деле об убийстве пермячки с тату в виде змеи, пропавшей в 2023 году

Следственное управление СКР по Прикамью раскрыло новые подробности в деле об убийстве пермячки своим братом. По информации ведомства, сообщником 53-летнего мужчины стал его сын.
«По данным следствия, в один из дней декабря 2023 года 53-летний злоумышленник [...] в ходе ссоры совместно со своим сыном задушил потерпевшую», — отметили в ведомстве. По информации краевого управления Следкома, убийство произошло во время ссоры между родственниками, которые в тот день вместе распивали спиртное.
После совершения преступления мужчины сбросили тело женщины в погреб. Пермские волонтеры и полиция несколько месяцев искали пермячку с татуировкой дракона на голове, пока ее тело 27 марта 2024 года не было найдено в частном доме, где и произошло убийство.
В отношении 53-летнего брата погибшей возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). На период следствия он был водворен в СИЗО. 23-летний сын обвиняемого будет отправлен на принудительное лечение. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством. Уголовное дело в отношении последнего выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в суде.
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