Пермяка обвинили в убийстве сестры

Следователи нашли тело женщины 27 марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителю Перми предъявили обвинение в убийстве родной сестры. По версии следствия, мужчина задушил ее, а тело спрятал в погребе своего дома.

«В один из дней декабря 2023 года 53-летний злоумышленник, находясь с сестрой в своем частном доме, на почве давних конфликтных отношений, в ходе ссоры задушил последнюю. После чего, пытаясь скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело женщины в погребе своего частного дома», — сообщает СК СКР по Пермскому краю в Telegram.

Тело убитой нашли 27 марта 2024 года в одном из домов Мотовилихинского района Перми. Здесь же следователи обнаружили следы, которые указывали на совершение убийства.