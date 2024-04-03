Пермяка обвинили в убийстве сестры

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Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
Следователи нашли тело женщины 27 марта Фото:

Жителю Перми предъявили обвинение в убийстве родной сестры. По версии следствия, мужчина задушил ее, а тело спрятал в погребе своего дома.

«В один из дней декабря 2023 года 53-летний злоумышленник, находясь с сестрой в своем частном доме, на почве давних конфликтных отношений, в ходе ссоры задушил последнюю. После чего, пытаясь скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело женщины в погребе своего частного дома», — сообщает СК СКР по Пермскому краю в Telegram.

Тело убитой нашли 27 марта 2024 года в одном из домов Мотовилихинского района Перми. Здесь же следователи обнаружили следы, которые указывали на совершение убийства.

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Жителю Перми предъявили обвинение в убийстве родной сестры. По версии следствия, мужчина задушил ее, а тело спрятал в погребе своего дома. «В один из дней декабря 2023 года 53-летний злоумышленник, находясь с сестрой в своем частном доме, на почве давних конфликтных отношений, в ходе ссоры задушил последнюю. После чего, пытаясь скрыть следы преступления, мужчина спрятал тело женщины в погребе своего частного дома», — сообщает СК СКР по Пермскому краю в Telegram. Тело убитой нашли 27 марта 2024 года в одном из домов Мотовилихинского района Перми. Здесь же следователи обнаружили следы, которые указывали на совершение убийства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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