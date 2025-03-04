Стоимость букетов из тюльпанов в сетевых магазинах Челябинска увеличилась почти на 50%. За пять бутонов в пленке к 8 марта челябинцу придется отдать в среднем 436,6 рубля.
«Стоимость букета из пяти тюльпанов в сетевых продуктовых магазинах начинается от 399,9 рублей. Цена достигает и 469,9 рубля за то же количество бутонов», — передает корреспондент URA.RU.
Стоимость при этом указана с учетом скидки. Так, в «Ленте» цена в 399,9 рубля доступна лишь владельцам скидочной карты. Без скидки придется выложить уже 526,4 рубля. В «Магните» и «Монетке» цена едина для всех — 449,9 рубля за пять штук, в «Пятерочке» — 469,9 рубля. В 2024 году накануне 8 марта такой же букет стоил в среднем 280 рублей.
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