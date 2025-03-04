Цены на тюльпаны в Челябинске выросли почти на 50%. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость тюльпанов за год выросла в 47,3%
Стоимость тюльпанов за год выросла в 47,3% Фото:

Стоимость букетов из тюльпанов в сетевых магазинах Челябинска увеличилась почти на 50%. За пять бутонов в пленке к 8 марта челябинцу придется отдать в среднем 436,6 рубля.

«Стоимость букета из пяти тюльпанов в сетевых продуктовых магазинах начинается от 399,9 рублей. Цена достигает и 469,9 рубля за то же количество бутонов», — передает корреспондент URA.RU.

Стоимость при этом указана с учетом скидки. Так, в «Ленте» цена в 399,9 рубля доступна лишь владельцам скидочной карты. Без скидки придется выложить уже 526,4 рубля. В «Магните» и «Монетке» цена едина для всех — 449,9 рубля за пять штук, в «Пятерочке» — 469,9 рубля. В 2024 году накануне 8 марта такой же букет стоил в среднем 280 рублей.

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Стоимость букетов из тюльпанов в сетевых магазинах Челябинска увеличилась почти на 50%. За пять бутонов в пленке к 8 марта челябинцу придется отдать в среднем 436,6 рубля. «Стоимость букета из пяти тюльпанов в сетевых продуктовых магазинах начинается от 399,9 рублей. Цена достигает и 469,9 рубля за то же количество бутонов», — передает корреспондент URA.RU. Стоимость при этом указана с учетом скидки. Так, в «Ленте» цена в 399,9 рубля доступна лишь владельцам скидочной карты. Без скидки придется выложить уже 526,4 рубля. В «Магните» и «Монетке» цена едина для всех — 449,9 рубля за пять штук, в «Пятерочке» — 469,9 рубля. В 2024 году накануне 8 марта такой же букет стоил в среднем 280 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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