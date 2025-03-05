В Екатеринбурге задержан статусный полковник

Советник главы свердловского ГУФСИН Кабиров подозревается во взятке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
По версии следствия, полковнику передали 50 тысяч за УДО Фото:

В Екатеринбурге полковник Марат Кабиров — помощник начальника свердловского ГУФСИН по соблюдению прав заключенных — подозревается в получении взятки. По версии следствия, деньги ему передал глава региональной ОНК Кирилл Васильченко в интересах осужденного. Подробности URA.RU раскрыл источник в силовых структурах.

«За 50 тысяч Кабиров должен был помочь с условно-досрочным освобождением некому азербайджанцу, который сидит в одной из свердловских колоний. Сейчас полковник находится под домашним арестом. Посредник Васильченко по делу пока идет как подозреваемый и активно работает со следствием. Вероятно, его статус изменится на свидетеля, потому что роль общественника в передаче взятки была минимальной», — объяснил собеседник агентства.

Он уточнил, что события происходили еще полгода назад. Где и при каких обстоятельствах были переданы деньги, он пояснить затруднился. Однако подчеркнул, что с поличным ни Кабирова, ни Васильченко не задерживали.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН от комментария воздержались. Кирилл Васильченко в мессенджере ответил корреспонденту, что «не слышал даже» об инциденте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге полковник Марат Кабиров — помощник начальника свердловского ГУФСИН по соблюдению прав заключенных — подозревается в получении взятки. По версии следствия, деньги ему передал глава региональной ОНК Кирилл Васильченко в интересах осужденного. Подробности URA.RU раскрыл источник в силовых структурах. «За 50 тысяч Кабиров должен был помочь с условно-досрочным освобождением некому азербайджанцу, который сидит в одной из свердловских колоний. Сейчас полковник находится под домашним арестом. Посредник Васильченко по делу пока идет как подозреваемый и активно работает со следствием. Вероятно, его статус изменится на свидетеля, потому что роль общественника в передаче взятки была минимальной», — объяснил собеседник агентства. Он уточнил, что события происходили еще полгода назад. Где и при каких обстоятельствах были переданы деньги, он пояснить затруднился. Однако подчеркнул, что с поличным ни Кабирова, ни Васильченко не задерживали. В пресс-службе свердловского ГУФСИН от комментария воздержались. Кирилл Васильченко в мессенджере ответил корреспонденту, что «не слышал даже» об инциденте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...