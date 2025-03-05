В Екатеринбурге задержан статусный полковник

Советник главы свердловского ГУФСИН Кабиров подозревается во взятке

По версии следствия, полковнику передали 50 тысяч за УДО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге полковник Марат Кабиров — помощник начальника свердловского ГУФСИН по соблюдению прав заключенных — подозревается в получении взятки. По версии следствия, деньги ему передал глава региональной ОНК Кирилл Васильченко в интересах осужденного. Подробности URA.RU раскрыл источник в силовых структурах.

«За 50 тысяч Кабиров должен был помочь с условно-досрочным освобождением некому азербайджанцу, который сидит в одной из свердловских колоний. Сейчас полковник находится под домашним арестом. Посредник Васильченко по делу пока идет как подозреваемый и активно работает со следствием. Вероятно, его статус изменится на свидетеля, потому что роль общественника в передаче взятки была минимальной», — объяснил собеседник агентства.

Он уточнил, что события происходили еще полгода назад. Где и при каких обстоятельствах были переданы деньги, он пояснить затруднился. Однако подчеркнул, что с поличным ни Кабирова, ни Васильченко не задерживали.

В пресс-службе свердловского ГУФСИН от комментария воздержались. Кирилл Васильченко в мессенджере ответил корреспонденту, что «не слышал даже» об инциденте.