Власти пообещали екатеринбуржцам зарплаты больше 160 тысяч рублей

05 марта 2025 в 17:57 Размер текста - 17 +

Чиновники разработали прогноз рынка труда и зарплат в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя зарплата в Екатеринбурге при лучшем социально-экономическом развитии города к 2040 году может составить больше 160 тысяч рублей. Это следует из прогноза чиновников, посвященного рынку труда и заработным платам, проект которого выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии. Согласно прогнозу, по «консервативному сценарию» к 2040 году средняя зарплата составит 112847 рублей, по «умеренно-рискованному» — 134084 рубля, а по «прорывному» — 161593 рубля. До 2036 года при скромных подсчетах уровень зарплат достигнет 102238 рублей, при умеренных — 118557 рублей, а при идеальном варианте — 134604 рубля. Ранее в мэрии заявляли, что к концу 2027 года средний размер зарплат в Екатеринбурге превысит 130 тысяч рублей. По мнению главы департамента экономики администрации Алексея Прядеина, реальная зарплата продолжит увеличиваться стабильно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя зарплата в Екатеринбурге при лучшем социально-экономическом развитии города к 2040 году может составить больше 160 тысяч рублей. Это следует из прогноза чиновников, посвященного рынку труда и заработным платам, проект которого выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии. Согласно прогнозу, по «консервативному сценарию» к 2040 году средняя зарплата составит 112847 рублей, по «умеренно-рискованному» — 134084 рубля, а по «прорывному» — 161593 рубля. До 2036 года при скромных подсчетах уровень зарплат достигнет 102238 рублей, при умеренных — 118557 рублей, а при идеальном варианте — 134604 рубля. Ранее в мэрии заявляли, что к концу 2027 года средний размер зарплат в Екатеринбурге превысит 130 тысяч рублей. По мнению главы департамента экономики администрации Алексея Прядеина, реальная зарплата продолжит увеличиваться стабильно.