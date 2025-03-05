Власти пообещали екатеринбуржцам зарплаты больше 160 тысяч рублей

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Чиновники разработали прогноз рынка труда и зарплат в Екатеринбурге Фото:

Средняя зарплата в Екатеринбурге при лучшем социально-экономическом развитии города к 2040 году может составить больше 160 тысяч рублей. Это следует из прогноза чиновников, посвященного рынку труда и заработным платам, проект которого выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии.

Согласно прогнозу, по «консервативному сценарию» к 2040 году средняя зарплата составит 112847 рублей, по «умеренно-рискованному» — 134084 рубля, а по «прорывному» — 161593 рубля. До 2036 года при скромных подсчетах уровень зарплат достигнет 102238 рублей, при умеренных — 118557 рублей, а при идеальном варианте — 134604 рубля.

Ранее в мэрии заявляли, что к концу 2027 года средний размер зарплат в Екатеринбурге превысит 130 тысяч рублей. По мнению главы департамента экономики администрации Алексея Прядеина, реальная зарплата продолжит увеличиваться стабильно.

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Средняя зарплата в Екатеринбурге при лучшем социально-экономическом развитии города к 2040 году может составить больше 160 тысяч рублей. Это следует из прогноза чиновников, посвященного рынку труда и заработным платам, проект которого выставили на общественные обсуждения на сайте мэрии. Согласно прогнозу, по «консервативному сценарию» к 2040 году средняя зарплата составит 112847 рублей, по «умеренно-рискованному» — 134084 рубля, а по «прорывному» — 161593 рубля. До 2036 года при скромных подсчетах уровень зарплат достигнет 102238 рублей, при умеренных — 118557 рублей, а при идеальном варианте — 134604 рубля. Ранее в мэрии заявляли, что к концу 2027 года средний размер зарплат в Екатеринбурге превысит 130 тысяч рублей. По мнению главы департамента экономики администрации Алексея Прядеина, реальная зарплата продолжит увеличиваться стабильно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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